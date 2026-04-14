Magyar najavio prekid emitiranja vijesti na državnim medijima: Nisu bili u stanju pratiti događaje

Péter Magyar, lider stranke Tisza i pobjednik parlamentarnih izbora u Mađarskoj, izjavio je jučer da će njegova vlada prekinuti emitiranje vijesti na javnim državnim medijima
Magyar je naveo da će obustava emitiranja vijesti biti na snazi sve dok se ne osigura nepristrano izvještavanje, prenosi Reuters.
Najavio je i pokretanje suspenzije televizije i radija pod kontrolom države kako bi zaustavio "propagandu“ Fidesza, piše Guardian.
Novinarima državnih medija poručio je da "trebaju ažurirati svoje životopise" i da "nisu bili u stanju pratiti događaje" tijekom izborne kampanje.
Poručio je da će nova administracija nastojati uspostaviti "odbor koji će osigurati neovisnost državnih medija", oslanjajući se na iskustva BBC-ja ili sličnih modela.
Mađarska stranka Tisza, koju predvodi Péter Magyar, ostvarila je uvjerljivu pobjedu na izborima u nedjelju. Mađarska je jedna od država Europske unije u kojoj se tijekom vladavine Viktora Orbana urušila sloboda medija.
