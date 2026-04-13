VELIKI PORAZ
Viktor Orban: Konzervativni nacionalist koji je dijelio Europu
Viktor Orban prošao je put od liberalnog studentskog aktivista do političara koji se otvoreno zalaže za "neliberalnu demokraciju“, pritom temeljito mijenjajući način upravljanja Mađarskom, njezinu vanjsku politiku i odnose s Europskom unijom i Rusijom.
Kao premijer, Orban gotovo 16 godina upravljao Mađarskom, preoblikovao je njezine institucije, dovodeći u pitanje europske norme i pozicionirajući se kao vodeći glas nacionalnog konzervativizma u Europi.
Njegova transformacija od liberalnog aktivista do samoproglašenog zagovornika "neliberalne države“ jedan je od najupečatljivijih – ali i najkontroverznijih – političkih zaokreta u postkomunističkoj srednjoj i istočnoj Europi.
Kako je sve počelo i kako je nastao Fidesz?
Viktor Orban je prvi put privukao pozornost javnosti u lipnju 1989., kada je kao 26-godišnji student održao govor na državnom ponovnom pokopu Imrea Nagyja i drugih žrtava ustanka iz 1956. godine. Njegov poziv na povlačenje sovjetskih trupa, izrečen u trenutku kada su mnogi oporbeni političari bili oprezni, učinio ga je glasom nove generacije.
Stranka koju je pomogao voditi, Fidesz, započela je kao liberalni omladinski pokret. Tijekom sljedećeg desetljeća Orbán ju je transformirao u nacionalno-konzervativnu stranku desnog centra, u vrijeme kad je Mađarska prelazila iz planske u tržišnu ekonomiju.
Izgradnja političke strategije
Orbán je prvi put postao premijer 1998. godine, sa samo 35 godina, čime je bio jedan od najmlađih čelnika u srednjoj Europi, piše Euronews.
Tijekom njegova prvog mandata Mađarska je pristupila NATO-u 1999. godine, a napredovao je i proces pridruživanja Europskoj uniji, koji je dovršen 2004..
No, Fidesz je potom izgubio izbore 2002. i 2006. godine. Tijekom godina provedenih u oporbi Orbán je zaoštrio političku retoriku, naglašavajući nacionalni suverenitet i tvrdeći da liberalna dominacija u medijima i institucijama ograničava mađarsku samostalnost.
Kritičari smatraju da je takav pristup bio uvod u sustavno slabljenje demokratskih kontrolnih mehanizama.
Orbán je 2010. ponovno osvojio vlast s dvotrećinskom većinom, što je Fideszu omogućilo izmjene ustava. Vlada je donijela novi temeljni zakon i niz institucionalnih reformi.
Dok su pristaše tvrdile da su time osigurane stabilnost i suverenitet, protivnici su upozoravali na koncentraciju moći i slabljenje neovisnosti sudstva i medija.
Fidesz je od tada pobijedio na svim parlamentarnim izborima. Vlada se suočila s brojnim kritikama EU-a zbog vladavine prava, slobode medija i neovisnosti pravosuđa, što Budimpešta kontinuirano odbacuje.
Zaokret prema "neliberalnoj državi"
U govoru 2014. godine u rumunjskom Băile Tușnadu, Orbán je jasno iznio svoju političku filozofiju, istaknuvši da Mađarska treba nadilaziti liberalnu demokraciju, uz očuvanje osnovnih sloboda. Taj model nazvao je "neliberalnom državom".
Izraz je izazvao kritike zapadnih vlada, ali je postao popularan među nacionalističkim pokretima diljem Europe i svijeta.
Ostaje u NATO-u i EU, ali...
Orbán je Mađarsku promovirao kao uzor desnim i krajnje desnim strankama u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i SAD-u. Njegovi godišnji govori privlače europske konzervativce.
Istodobno, Mađarska ostaje članica NATO-a i EU-a, ali razvija i odnose s Rusijom, Kinom i Turskom, što često izaziva napetosti s partnerima.
Orbán se više puta sastajao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a gospodarska suradnja, uključujući energetske projekte, nastavljena je i nakon početka rata u Ukrajini 2022.
Od tada je Mađarska najistaknutija članica EU-a koja se protivi zajedničkom stajalištu o vojnoj pomoći Ukrajini. Orbán tvrdi da isporuke oružja produžuju rat i da je prioritet izbjeći njegovo širenje na Mađarsku.
Kritičari, međutim, smatraju da takav stav pogoduje Rusiji, što Budimpešta odbacuje.
Podrška iz SAD-a i sukobi s EU-om
Orbánova politika privukla je veliku pažnju američkih konzervativaca.
Američki potpredsjednik JD Vance nedavno je boravio u Budimpešti i pozvao birače da ponovno izaberu Orbána. Američki predsjednik Donald Trump također mu je dao otvorenu podršku.
Brojni američki konzervativni političari i komentatori posjetili su Budimpeštu, a Orbán je sudjelovao na važnim konzervativnim skupovima.
Dok mu popularnost raste u SAD-u, u Europi se suočava s kritikama. Europski parlament je 2018. pokrenuo postupak prema članku 7 zbog kršenja vladavine prava, a Europska komisija zamrznula je oko 18 milijardi eura sredstava.
Mađarska je izgubila i više od milijardu eura kohezijskih fondova zbog neprovedenih reformi protiv korupcije.
Fidesz je 2021. napustio Europsku pučku stranku, a odnosi s EU-om dodatno su se pogoršali 2024. godine kad je Ursula von der Leyen javno kritizirala Orbána u Europskom parlamentu.
Što slijedi
Orbán, koji danas ima 62 godine, želio je produžiti političku dominaciju koja traje više od četvrt stoljeća.
No, nakon dugog razdoblja na vlasti, suočio se s ozbiljnijim porazom. Unatoč tome, Orbán ostaje jedan od najutjecajnijih – ali i najkontroverznijih – političara u Europi.
