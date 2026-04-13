Viktor Orban: Konzervativni nacionalist koji je dijelio Europu

Viktor Orban je prvi put privukao pozornost javnosti u lipnju 1989., kada je kao 26-godišnji student održao govor na državnom ponovnom pokopu Imrea Nagyja i drugih žrtava ustanka iz 1956. godine. Njegov poziv na povlačenje sovjetskih trupa, izrečen u trenutku kada su mnogi oporbeni političari bili oprezni, učinio ga je glasom nove generacije.