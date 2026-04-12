Od insajdera do suparnika: Tko je Peter Magyar

Tko je Peter Magyar i kako je postao glavni izazivač Viktora Orbana? Do prije nekoliko godina bio je dio unutarnjeg kruga vladajuće mađarske elite Fidesza, a danas je izašao na izbore koji bi mogli dovesti Orbanova odlaska s vlasti, nakon 16 godina neprekinute vladavine.

U samo dvije godine, Peter Magyar izrastao je iz gotovo nepoznate osobe na mađarskoj političkoj sceni u najveću prijetnju Fideszu - stranci kojoj je i sam nekad pripadao.

Magyar je u prvi plan izbio 2024., u trenutku kad se vlada suočavala sa skandalom oko predsjedničkog pomilovanja koje je uključivalo pomagača osuđenog zlostavljača djece. Prije toga, odrastao je u konzervativnoj obitelji i nije bio autsajder u redovima Fidesza.

Rođen u konzervativnoj obitelji

Rođen u obitelji istaknutih konzervativaca, njegov djed bio je poznati televizijski voditelj i odvjetnik Pál Erőss, dok mu je kum bio bivši predsjednik Mađarske Ferenc Mádl. Magyar je diplomirao pravo na Katoličkom sveučilištu Pázmány Péter 2004. godine.

Tijekom studija sprijateljio se s Gergelyjem Gulyásom, današnjim ministrom u uredu premijera Viktora Orbána. Gulyás ga je upoznao s Judit Vargom, s kojom se oženio 2006. i dobio troje djece. Varga je kasnije postala ministrica pravosuđa u Orbánovoj vladi.

Nakon što ga je Orbánova vlada poslala u Bruxelles kao diplomata za pitanja EU-a, obitelj se 2018. vratila u Mađarsku, piše Euronews.

Magyar je imenovan u upravu državne tvrtke za održavanje cesta Magyar Közút ZRT. Kasnije je postao direktor državne institucije za studentske kredite te član uprava nekoliko drugih državnih poduzeća.

On i Judit Varga razveli su se 2023. godine.

Sve je počelo jednim intervjuom

Magyar je široj javnosti bio gotovo nepoznat sve do početka 2024., kad je izbio skandal oko pomilovanja pomagača osuđenog zlostavljača djece, što je dovelo do ostavke predsjednice države i povlačenja Varge iz politike.

Fidesz je za odluku o pomilovanju okrivio Vargu, koja ju je potpisala kao ministrica pravosuđa.

Ogroman revolt potaknuo je Magyara da se već nekoliko sati kasnije oglasi na Facebooku i javno kritizira Orbánovu vladu. Od tog trenutka njegov odnos s Fideszom potpuno se promijenio.

U objavi je optužio vlast za raširenu korupciju i naveo zlouporabe kojima je osobno svjedočio, uključujući pritiske da favorizira osobe bliske Orbánu dok je bio na čelu sustava studentskih kredita.

"Stara" i "nova" oporba

Nedugo potom dao je intervju internetskom kanalu Partizán, koji se smatra ključnim za njegov nagli politički uspon.

Magyar je u vrlo kratkom roku postao toliko popularan da je organizirao veliki skup u Budimpešti na aveniji Andrássy, koji je okupio desetke tisuća ljudi.

Iskoristivši novu podršku, preuzeo je dotad slabo poznatu stranku Tisza i kandidirao se na izborima za Europski parlament 2024. Osvojio je mandat zastupnika, a njegova stranka završila je na drugom mjestu iza vladajuće koalicije.

Rezultati su pokazali da su birači u Mađarskoj sve više razočarani postojećim oporbenim strankama, koje je Magyar nazvao "starom oporbom“.

Skandali nisu zaustavili njegov uspon

Od tada su protiv njega iznesene brojne optužbe, uključujući navode o obiteljskom nasilju od strane bivše supruge, špijunaži i konzumaciji droga.

U neobičnom incidentu u veljači ove godine, Magyar je izjavio da ga predstavnici vlasti ucjenjuju snimkom intimnog sadržaja s bivšom partnericom, navodno snimljenom potajno u stanu u Budimpešti 2024. godine.

Predstavnici Fidesza to su negirali.

Unatoč svemu, ankete pokazuju da njegova popularnost nije značajno pala.

Stavovi o migracijama gori od Orbanovih

Predsjednik Tisze intenzivno je obilazio zemlju i družio se s biračima, nastojeći se predstaviti kao alternativa političarima koji su izgubili kontakt s građanima. Pred kraj kampanje održao je govore u čak sedam gradova u jednom danu.

Magyar je obećao poboljšati javne usluge i provesti reforme koje bi omogućile deblokadu milijardi eura iz fondova Europske unije namijenjenih Mađarskoj.

Njegovi stavovi o LGBTQ pitanjima nisu jasno definirani, dok su po pitanju migracija čak stroži od Orbánovih - najavio je ukidanje programa za strane radnike.

Općenito je nepovjerljiv prema medijima i često ulazi u sukobe s njima.

Njegovo obećanje biračima može se sažeti jednostavno: funkcionalna država zapadnog identiteta i kršćansko-konzervativnih vrijednosti, ali bez, kako kaže, Fidsezove korupcije.