Može li Peter Magyar slomiti ovisnost Mađarske o ruskoj nafti?

Godinama je Orban vodio Mađarsku određenim putem unutar EU, održavajući snažne energetske veze s Moskvom čak i dok je veći dio bloka radio na smanjenju ovisnosti o ruskoj nafti i plinu nakon rata u Ukrajini. Pod Orbanom, mađarski stav uvelike je bio u sukobu s ciljem energetske tranzicije EU, što je postavljalo pitanja o tome hoće li novo vodstvo ostati slaba karika u energetskoj strategiji bloka.