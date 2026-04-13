ENERGETSKA PREKRETNICA
Može li Peter Magyar slomiti ovisnost Mađarske o ruskoj nafti?
Peter Magyar uvjerljivo je pobijedio na nedjeljnim izborima, svrgnuvši odlazećeg Viktora Orbana nakon 16 godina na vlasti i postavljajući pitanja hoće li se Budimpešta odmaknuti od ruskih energenata. Magyar je obećao da će do 2035. ukloniti ovisnost svoje zemlje o uvozu ruske energije.
Magyar se također obvezao da će Mađarsku bliže povezati s naporima EU-a za diverzifikaciju opskrbe naftom i plinom, proces koji je EU pokrenuo 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu. No, iako bi odmicanje od ovisnosti odlazećeg premijera Viktora Orbana o ruskoj nafti moglo ubrzati udaljavanje regije od Moskve, to neće doći bez ekonomskih i logističkih izazova, piše Euronews.
"Geografski položaj ni Rusije ni Mađarske neće se promijeniti. Naša energetska izloženost također će biti ovdje neko vrijeme", rekao je Magyar lokalnim medijima nekoliko dana prije izbora. "Diverzifikaciju treba ojačati, ali to se neće dogoditi preko noći. Ako bude potrebno, pregovarat ćemo s Rusijom, ali nećemo postati prijatelji", dodao je.
Magyar je rekao da će ponovno procijeniti financiranje nuklearnog projekta Paks II, velikog mađarskog projekta proširenja koji se razvija u suradnji s Rusijom, a istovremeno će istražiti potencijal za ubrzanje postavljanja manjih, pristupačnijih modularnih reaktora u suradnji s partnerima poput Francuske i Sjedinjenih Država.
Godinama je Orban vodio Mađarsku određenim putem unutar EU, održavajući snažne energetske veze s Moskvom čak i dok je veći dio bloka radio na smanjenju ovisnosti o ruskoj nafti i plinu nakon rata u Ukrajini. Pod Orbanom, mađarski stav uvelike je bio u sukobu s ciljem energetske tranzicije EU, što je postavljalo pitanja o tome hoće li novo vodstvo ostati slaba karika u energetskoj strategiji bloka.
Prema analitičarima S&P Global Energy CERA, zemlja je 2025. godine uvozila otprilike 100.000 barela ruske sirove nafte dnevno, što čini oko 90 posto njezine opskrbe.
Ulaganja i infrastruktura
Međutim, energetski zaokret koji najavljuje Magyar neće biti trenutan, jer analitičari kažu da će zamjena ruske energije zahtijevati godine ulaganja u novu infrastrukturu i alternativne izvore.
Dimitar Lilkov, viši istraživački službenik u think tanku Wilfried Martens Centre for European Studies, istaknuo je analizu koja pokazuje da Mađarska ima puni pristup alternativnim opskrbnim rutama i rafinerijama sposobnim za preradu sirove nafte koja nije ruska.
Hrvatski JANAF jedan je od tih puteva, rekao je Lilkov, čak i uz potencijalno niže troškove tranzita. "Alternativne opcije dostupne su i za prirodni plin. Takav zaokret ne može se dogoditi preko noći, ali je savršeno realan s obzirom na to da postoji politička volja u godinama koje dolaze", rekao je Lilkov za Euronews.
"Magyar je već signalizirao da će nova vlada nastaviti s ovom diverzifikacijom, tako da se možemo nadati da će Mađarska konačno izbjeći ruski energetski pritisak", dodao je Lilkov.
Dok je Orban tvrdio da su alternative skuplje, hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar pozdravio je JANAF kao "pouzdanu i vjerodostojnu rutu za regionalnu energetsku sigurnost".
"Naša infrastruktura je ovdje kako bi ojačala otpornost, diverzifikaciju i sigurnost diljem srednje Europe. A naša poruka mađarskom narodu jednako je jasna – Hrvatska pruža ruku prijateljstva. Želimo suradnju, a ne sukob. U vrijeme neizvjesnosti, dobri susjedi zajedno grade rješenja", napisao je Šušnjar na X-u 12. travnja.
Izuzeća za uvoz ruske energije
Zbog svog položaja bez izlaza na more i teškog pristupa alternativnim dobavljačima energije, Mađarska i Slovačka osigurale su izuzeća koja omogućuju nastavak uvoza ruske nafte iz cjevovoda do rujna 2027. Međutim, EU se zalaže za ukidanje uvoza ruskog plina do 2027., uključujući postupno ukidanje tih izuzeća s potpunom zabranom ruskog prirodnog plina planiranom za 30. rujna 2027.
Ostaje za vidjeti hoće li Mađarska osporiti ovaj stav, s obzirom na mađarski geografski položaj bez izlaza na more i njegovu izloženost energetskim ograničenjima pogoršanim širom energetskom krizom izazvanom ratom u Iranu, što je izazvalo strahove od nestašice opskrbe.
Zabranu uvoza ruske nafte Komisija je također trebala predložiti 15. travnja, ali izvršna vlast EU odlučila ju je odgoditi, a odluka je povezana s globalnom energetskom krizom i političkim sporom oko cjevovoda Družba.
Naftovod Družba
Mađarski geografski položaj bez izlaza na more i infrastruktura iz sovjetskog doba ostavili su ga ovisnicom o cjevovodima poput Družbe i Turskog toka, osiguravajući stalan protok sirove nafte i prirodnog plina s istoka. Ali, oštećenje naftovoda Družba, koji služi kao ključni kanal za rusku naftu u Slovačku i Mađarsku preko teritorija Ukrajine bio je još jedno sporno političko pitanje uoči izbora 12. travnja.
Cjevovod iz sovjetskog doba oštećen je od 27. siječnja, a Ukrajina tvrdi da ga je oštetio ruski zračni napad. Rusija je to negirala, dok su se Mađarska i Slovačka žalile na nespremnost Ukrajine da popravi oštećeni naftovod, tvrdeći da su žrtve "političke ucjene".
Naftovod Adria učinkovito je osigurao "neprekidnu opskrbu i Mađarske i Slovačke" u posljednjih nekoliko tjedana, rekao je ministar Šušnjar. Međutim, s obzirom na to da je protok naftovoda Družba zaustavljen, Mađarska je inzistirala na uvozu ruske nafte morem preko Hrvatske, ali još nije dobila odobrenje od operatera naftovoda.
Naftovod Družba obavijen je neizvjesnošću, a dužnosnici EU-a izuzetno suzdržani su u dijeljenju detalja o misiji EU-a poslanoj u Ukrajinu kako bi procijenila situaciju. Komisija je zatražila od Ukrajine da dopusti inspektorima da nadgledaju štetu na naftovodu, u skladu s ključnim zahtjevom Orbana, koji je zadržao veto na kritični zajam Ukrajini od 90 milijardi eura dok naftovod ne nastavi s radom.
Ipak, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je 10. travnja da se naftovod Družba popravlja i da se očekuje popravak "ovog proljeća".
U međuvremenu, slovački premijer Robert Fico, dugogodišnji Orbanov saveznik koji inzistira na brzom nastavku protoka nafte kroz Družbu, sugerirao je da bi Magyar trebao biti zainteresiran za popravak naftovoda. "Vjerujem da i dalje postoji snažan interes Slovačke, Mađarske i cijele srednje Europe za obnovu rada naftovoda Družba", rekao je Fico nakon mađarskih izbora.
Prošlog rujna slovačka ministrica gospodarstva Denisa Sakova razgovarala je s američkim ministrom energetike Chrisom Wrightom o pozivu za prekid ruskih opskrba putem naftovoda Družba, objasnivši da Slovačkoj trebaju uvjeti za diverzifikaciju opskrbe kako ne bi prekinuli svoje gospodarstvo ili industriju.
