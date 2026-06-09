40-godišnjak teško ozlijeđen
Strava u Belfastu: Uhićen za pokušaj ubojstva nakon brutalnog napada nožem
Muškarac za kojega se vjeruje da je Somalac uhićen je za pokušaj ubojstva u "brutalnome" napadu nožem u Belfastu, objavio je u ponedjeljak BBC.
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Muškarac u tridesetima ostaje u pritvoru nakon incidenta koji se dogodio u ponedjeljak u sjevernom Belfastu oko 22.30 po lokalnom vremenu.
Video koji kruži internetom prikazuje nekoliko ljudi kako svladavaju napadača dok čekaju dolazak policije.
Ozlijeđeni muškarac (40) prevezen je u bolnicu i zdravstveno stanje smatra se ozbiljnim.
Premijer Keir Starmer incident je nazvao "odvratnim", dodavši kako neće imati "apsolutno nikakve tolerancije za scene nasilja poput ove na našim ulicama".
Pomoćnik načelnika policije Sjeverne Irske Ryan Henderson rekao je da je policija pokrenula istragu nastojeći utvrditi motiv napada.
Vođa Konzervativne stranke, Kemi Badenoch, rekla je da je "apsolutno užasnuta" napadom.
"Mislim da će se mnogi ljudi ponovno početi pitati je li ova osoba netko tko ne bi trebao biti u našoj zemlji? Je li bilo propusta na našim granicama? Pozvala bih policiju da što prije iznese činjenice kako bismo razjasnili neke stvari", dodala je.
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