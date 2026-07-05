Sukob u Poljskoj zbog Ukrajine: "Te su rakete ključni element u obrani našeg zračnog prostora"

U ožujku je njemački ministar obrane Boris Pistorius s drugim europskim zemljama pokušao pronaći više od 30 raketa Patriot, a na sastanku Obrambene kontaktne skupine za Ukrajinu u njemačkom Ramsteinu u travnju ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov zahvalio je Njemačkoj, Nizozemskoj, Španjolskoj i Poljskoj na dodatnim isporukama oružja.