Anušić o opasnom otpadu i požarima: To graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom

"To je nešto što graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom, jer kada napravite to što ste napravili u jeku turističke sezone, kada uništite infrastrukturu, kada trošite resurse Oružanih snaga Republike Hrvatske, u ovom slučaju govorim o kanaderima, kada trošite resurse Hrvatske vatrogasne zajednice, kada trošite resurse civilnog društva, kada netko ostavi svoj život, onda je to vrijedno najgore moguće i najteže kazne koju možemo u ovom trenutku dati", ocijenio je Anušić.