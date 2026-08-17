Oglas

"NAJSTROŽE KAZNE"

Anušić o opasnom otpadu i požarima: To graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom

author
Hina
|
17. kol. 2026. 12:21
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PXL_170826_156846331
David Jerkovic/PIXSELL

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u u ponedjeljak u Belišću kako svatko tko svjesno i namjerno podmeće požar ili je spreman odložiti opasni otpad, koji može izazvati niz oboljenja kod ljudi, zaslužuje najstrože sankcije koje se mogu izreći.

Oglas

Svatko tko je sudjelovao u tome mora odgovarati i biti nastrože kažnjen jer to granici s terorizmom, rekao je Anušić u Belišću, gdje je sudjelovao na otkrivanju spomen-ploče poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima Kombinata Belišće.

Anušić jekazao kako od današnje sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću o temi opasnog otpada, očekuje da se što prije krene u saniranje toga terena.

"DORH će napraviti sve što treba i saslušati sve one koji su u ovom lancu bili odgovorni", rekao je dodavšvi kako sigurno i USKOK radi svoj posao.

Riječ je, naglasio je, o teškom i specifičnom kaznenom djelu, te treba postupati sistematično, hladne glave i pronaći one koji su za ovo krivi, procesuirati ih i kazniti, da više nikad nikom ne padne na pamet išta ili bilo što slično napraviti.

Isto je i s požarima, za čije podmetanje kazne treba maksimalno pooštriti, s obzirom na golemu materijalnu štetu od požara svake godine, pa do sada kada su pale i prve žrtve takvog ponašanja.

"To je nešto što graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom, jer kada napravite to što ste napravili u jeku turističke sezone, kada uništite infrastrukturu, kada trošite resurse Oružanih snaga Republike Hrvatske, u ovom slučaju govorim o kanaderima, kada trošite resurse Hrvatske vatrogasne zajednice, kada trošite resurse civilnog društva, kada netko ostavi svoj život, onda je to vrijedno najgore moguće i najteže kazne koju možemo u ovom trenutku dati", ocijenio je Anušić. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
gospić ilegalni otpad ivan anušić opasni otpad podmetnuti požar požar terorizam

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ