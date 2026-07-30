VATRENA SEZONA
VIDEO / Europa u plamenu: Kreta evakuira tisuće ljudi, požari i dalje haraju Španjolskom, Francuskom i Engleskom
Tisuće stanovnika i turista evakuirane su s grčkog otoka Krete zbog velikog šumskog požara koji se, potaknut snažnim vjetrom, približio turističkim naseljima i selima.
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Požar je izbio u srijedu u regiji Rethymno i brzo se proširio, uništavajući kuće i poljoprivredne površine. Tijekom noći evakuirano je oko 8000 ljudi, kojima je kasnije dopušten povratak u domove, dok su neki privremeno smješteni u skloništa.
U gašenju požara u srijedu su poginula dvojica vatrogasaca na Kreti, nakon što su ostali zarobljeni u vatri, dok je treći vatrogasac izgubio život na grčkom kopnu, u blizini Gytheia na Peloponezu.
Zamjenica regionalnog guvernera Rethymna Maria Lioni izjavila je da je prioritet staviti požar pod kontrolu te da razmjeri štete još nisu poznati. Snažni udari vjetra, koji su dosezali do 125 kilometara na sat, dodatno su otežavali gašenje.
Požar je izbio usred vrhunca turističke sezone, a na teren su upućene stotine vatrogasaca, javlja BBC.
Povećan rizik od požara u Europi
Grčka je među nekoliko europskih zemalja koje se bore s velikim požarima i dugotrajnom sušom. Požari i dalje gore u dijelovima Španjolske i Portugala, iako je španjolski premijer Pedro Sánchez ukinuo izvanredno stanje u regijama Ávila i Madrid nakon što je najveći požar u povijesti zemlje stavljen pod nadzor.
U Francuskoj se stanje također postupno smiruje pa se dio stanovnika regije Gironde počeo vraćati svojim domovima nakon višednevnog požara.
Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare (EFFIS), ove je godine u Francuskoj izgorjelo više od 90.000 hektara, najviše otkad se vodi evidencija, dok je u Španjolskoj opožareno više od 200.000 hektara, gotovo pet puta više od prosjeka za ovo doba godine.
Veliki šumski požar koji je u srijedu izbio na području Dunwich Heatha u engleskoj grofoviji Suffolk još uvijek nije stavljen pod kontrolu, a na terenu je više od 100 vatrogasaca
Stručnjaci upozoravaju da većinu požara uzrokuje čovjek, namjerno ili iz nehaja, no klimatske promjene stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje. Prognoze pokazuju da bi se u idućim danima povećani rizik od požara mogao proširiti i na središnju Europu.
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