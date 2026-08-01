Christopher Street Day
Hamburška povorka ponosa vratila se s porukom solidarnosti nakon napada u Berlinu
Tisuće ljudi u subotu su prošle sjevernim njemačkim gradom Hamburgom na svojoj godišnjoj povorci ponosa, tjedan dana nakon što je islamistički teroristički napad na Berlinski Pride odnio jedan ženski život i ozlijedio 31 osobu.
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Pod sloganom "Queer solidarnost. Zauzmi stav - za budućnost bez straha!" povorka od 60 platformi koje predstavljaju tvrtke, udruge, političke stranke i Protestantsku crkvu prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT+ osobe.
Organizatori su rekli da su očekivali sudjelovanje oko 250 tisuća ljudi na događanju, iako policija još nije objavila procjenu posjećenosti.
Hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom nakon preustroja sigurnosnih planova koji je uslijedio zbog berlinskog napada.
Bila je i platforma Berlinske CSD udruge - neprofitne organizacije koja organizira gradsku paradu Christopher Street Day ili povorku ponosa - sa sudionicima koji su nosili tamnu odjeću u počast žrtvama.
Događanje Christopher Street Day obilježavaju ustanak Stonewall iz lipnja 1969. u New Yorku, kada je policijska racija u baru Stonewall Inn u ulici Christopher Street potaknula dane prosvjeda koji su pomogli pokrenuti moderni pokret za prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i queer osoba. CSD je naziv koji se često koristi za Povorku ponosa u Njemačkoj.
Među prisutnima na hamburškoj paradi bila je Olivia Jones, poznata ličnost u gradu i možda najpoznatija njemačka drag queen, kao i nekoliko političara iz lijevo-centrističke Socijaldemokratske stranke (SPD) i Zelenih, uključujući parlamentarnog lidera SPD-a Matthiasa Mierscha.
Miersch je rekao da se nada da će konzervativni kancelar Friedrich Merz prisustvovati budućoj povorci ponosa.
"Bio bi to vrlo dobar signal da kancelar dođe", rekao je Miersch medijskoj grupi Funke. "Mislim da je važno da mi, kao politički čelnici, pokažemo gdje stojimo u trenutačnoj klimi."
Istraživanje ispitivačke kuće Civey za medijsku grupu Funke utvrdilo je da je berlinski napad uzdrmao osjećaj sigurnosti mnogih Nijemaca.
Oko 38 posto ispitanika reklo je da se osjeća manje sigurno nego prije napada prošlog vikenda, dok je 54 posto reklo da im se osjećaj sigurnosti nije promijenio, a 7 posto reklo je da se osjeća sigurnije.
Povorke ponosa održane su u subotu i u Bonnu, Amsterdamu i britanskom primorskom gradu Brightonu.
U Berlinu, napadač Abdul B. automobilom je naletio na gomilu koja je prisustvovala prošlotjednoj povorci ponosa, a potom nastavio napadati žrtve mačetom. Policija je ubila 21-godišnjaka sljedeće večeri nakon navodnog napada na policajce.
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