Kako provjeriti je li nekretnina "čista" prije kupnje?

Ilustracija / Unsplash

Stojite pred stanom koji vam se sviđa. Cijena odgovara, lokacija je dobra, raspored prostorija savršen za vašu obitelj. Ono što odlučuje hoće li ta kupnja biti dobra investicija ili početak godina sudskih sporova rijetko se vidi prilikom obilaska stana, a riječ je o pravnom stanju nekretnine.

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Hrvatski sudovi svake godine vode predmete kupaca koji su platili stan opterećen hipotekom, založnim pravom ili spornim vlasništvom, jednostavno zato što dokumentacija nije provjerena prije potpisa. Ta se situacija lako izbjegava, pod uvjetom da znate što tražiti i gdje gledati.

Zemljišne knjige govore istinu koju prodavač možda neće otkriti

Uvid u zemljišne knjige , poznate i kao gruntovnica, prvi je korak koji nijedan kupac ne bi smio preskočiti. Riječ je o javnom registru u kojem se bilježi tko je vlasnik nekretnine, postoje li hipoteke, služnosti, zabrane otuđenja ili drugi tereti koji utječu na pravo vlasništva.

Zemljišnoknjižni izvadak u nekoliko redaka otkriva cijelu povijest nekretnine. Hipoteka banke upisana na nekretninu prelazi na novog vlasnika bez obzira na to što prodavač tvrdi o stanju kredita, a sudski spor oko vlasništva, ako kupnja uslijedi prije njegovog okončanja, kupca uvlači u proces koji zna trajati godinama.

Izvadak se može zatražiti osobno u zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog suda ili putem sustava e-Izvadak, koji danas znatno skraćuje vrijeme čekanja. Pritom vrijedi provjeriti vlasnički list, posjedovnicu i teretovnicu zasebno, jer svaka od tih cjelina, iako dio istog dokumenta, nosi drugačiju vrstu informacije.

Unsplasjh / Ilustracija

Razlika između knjižnog i stvarnog vlasnika

Mnoge kupce koji prvi put kupuju nekretninu iznenadi podatak da osoba koja im prodaje stan ne mora nužno biti upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama. Najčešći razlog je nasljeđivanje: ostavinski postupak je okončan, ali promjena u knjigama nikad nije provedena.

U takvim slučajevima vrijedi zatražiti rješenje o nasljeđivanju ili drugi pravni temelj kojim prodavač dokazuje pravo da nekretninu uopće može prodati. Bez tog dokumenta ugovor ostaje pravno nedovršen, a kupac snosi rizik da plati nekretninu čiji prodavač formalno nije ovlašten njome raspolagati.

Katastar i zemljišne knjige moraju se slagati

Katastar vodi podatke o samoj čestici, granicama, površini i namjeni zemljišta, i premda bi trebao biti usklađen sa zemljišnim knjigama, u praksi to nije uvijek slučaj. Stara izmjera, neuknjižene dogradnje ili pomaknute granice parcela znaju stvoriti razlike između onoga što piše u knjigama i onoga što stvarno postoji na terenu.

Kod kuće s okućnicom posebno se isplati provjeriti odgovara li stvarna površina parcele onoj upisanoj u katastru. Odstupanje od nekoliko kvadrata nije neuobičajeno, no veća razlika može značiti da dio nekretnine uopće nije legalno evidentiran.

Uporabna dozvola kao dokaz da je sve izgrađeno po propisima

Uporabna dozvola je dokument kojim nadležno tijelo potvrđuje da je objekt izgrađen u skladu s izdanom građevinskom dozvolom i da je sukladan propisima, a mnogi kupci je zanemaruju upravo zato što nije vidljiva pri samom obilasku nekretnine. Bez nje nekretnina se formalno ne smije koristiti za stanovanje, čak i ako u njoj netko živi godinama.

Kod starijih zgrada, izgrađenih prije uvođenja sustava ozakonjenja, ovaj dokument ponekad nedostaje. U tom slučaju vrijedi provjeriti je li nekretnina ozakonjena kroz poseban postupak legalizacije, jer u suprotnom kupac riskira da postane vlasnik objekta koji se tehnički smatra nelegalnim, s posljedicama od nemogućnosti dobivanja kredita do problema pri budućoj prodaji.

Tereti koji se ne vide na prvi pogled

Hipoteka je najpoznatiji teret, ali daleko od jedinog. Zemljišne knjige mogu sadržavati i pravo služnosti, primjerice pravo prolaza preko dvorišta u korist susjeda, pravo plodouživanja koje nekoj trećoj osobi dopušta doživotno korištenje nekretnine, ili zabilježbu spora koja signalizira da je vlasništvo trenutno predmet sudskog postupka.

Svaki od ovih upisa mijenja vrijednost i upotrebljivost nekretnine, a nijedan se ne vidi prilikom obilaska stana. Izvadak iz zemljišnih knjiga zato treba čitati red po red, uključujući i takozvani teretni list, koji se lako previdi jer se nalazi na kraju dokumenta.

Zašto je suradnja s provjerenim prodavačem pola posla

Cijeli proces postaje znatno jednostavniji kada kupac surađuje s agencijom ili prodavačem koji od samog početka nudi transparentan uvid u dokumentaciju. Agencije koje prodaju isključivo vlastite nekretnine imaju potpunu kontrolu nad pravnim statusom onoga što nude, pa kupac dobiva uvid u vlasnički list, informacije o eventualnim teretima i kompletnu dokumentaciju još prije nego što sjedne za stol radi pregovora.

Kada prodavač ima izravnu kontrolu nad nekretninom, bez posrednika u lancu vlasništva, proces provjere postaje brži, a rizik od skrivenih iznenađenja manji. Ipak, i u takvim slučajevima kupac bi trebao samostalno zatražiti i pregledati zemljišnoknjižni izvadak, jer odgovornost za konačnu odluku ostaje na njemu.

Uloga javnog bilježnika i odvjetnika

Iako kupnja nekretnine djeluje kao posao između dvije strane, treća osoba često igra ključnu ulogu u sigurnosti transakcije. Javni bilježnik ovjerava potpise i, ovisno o vrsti ugovora, može provesti predbilježbu ili uknjižbu prava vlasništva. Odvjetnik specijaliziran za nekretnine ide korak dalje: pregledava cjelokupnu dokumentaciju, provjerava postoji li skriveni teret koji nije odmah vidljiv, i sastavlja ugovor na način koji štiti interese kupca, a ne samo formalno zadovoljava zakonske minimume.

Trošak takve provjere, obično tek mali postotak vrijednosti nekretnine, gotovo je zanemariv u usporedbi s posljedicama kupnje opterećene nekretnine. Usporedba s rabljenim automobilom dobro to ilustrira: malo tko bi kupio rabljeni automobil vrijedan nekoliko tisuća eura bez prethodnog pregleda motora, a nekretnina vrijedna stotinama tisuća eura zaslužuje barem jednaku razinu opreza.

Praktični koraci prije potpisa

Prije potpisa predugovora ili plaćanja kapare vrijedi proći kroz nekoliko provjera. Aktualni zemljišnoknjižni izvadak, ne stariji od nekoliko dana, prvi je korak, jer se stanje u knjigama može promijeniti preko noći. Slijedi usporedba podataka iz izvatka s katastarskim podacima, provjera postoji li uporabna dozvola ili rješenje o ozakonjenju, a ako prodavač nije upisan kao vlasnik, potrebno je zatražiti dokument kojim dokazuje pravni temelj prodaje. Na kraju, stručna osoba, bilo odvjetnik ili javni bilježnik, treba pregledati cjelokupnu dokumentaciju prije nego što novac promijeni vlasnika.

Nijedan od ovih koraka ne traje dugo, a zajedno čine razliku između sigurne investicije i godina pravne nesigurnosti. Nekretnina koja izgleda savršeno na fotografijama ili tijekom razgledavanja može skrivati probleme koji izlaze na vidjelo tek kasnije, kada je za povlačenje već prekasno. Provjera dokumentacije standardan je korak koji svaki odgovoran kupac poduzima, koliko god mu se nekretnina ili prodavač činili pouzdanima.