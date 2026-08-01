John Galliano dobiva retrospektivnu izložbu u Costume Instituteu muzeja Metropolitan

No njegov su život obilježile brojne kontroverze. Godine 2011. u pariškom baru 'La Perle' dao je uvredljive i antisemitske izjave, hvaleći pritom Hitlera, nakon čega je uhićen, dobio je otkaz u modnoj kući Dior i kazneno je gonjen u Francuskoj uz uvjetnu novčanu kaznu.