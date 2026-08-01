Kontroverzni genij
John Galliano dobiva retrospektivnu izložbu u Costume Instituteu muzeja Metropolitan
Njujorški muzej Metropolitan u svibnju će odati počast kontroverznom modnom dizajneru Johnu Gallianu, kada će otvoriti, kako u najavi stoji - "prvu veliku muzejsku izložbu" radova ovoga britanskog dizajnera.
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Ova važna njujorška kulturna institucija Galliana je nazvala "jednim od najinventivnijih i najutjecajnijih dizajnera u posljednjih 40 godina", kaže se u priopćenju objavljenom u petak.
No njegov su život obilježile brojne kontroverze. Godine 2011. u pariškom baru 'La Perle' dao je uvredljive i antisemitske izjave, hvaleći pritom Hitlera, nakon čega je uhićen, dobio je otkaz u modnoj kući Dior i kazneno je gonjen u Francuskoj uz uvjetnu novčanu kaznu.
Od tada je otvoreno progovorio o svojoj dugogodišnjoj ovisnosti o drogama i alkoholu te se postupno vratio u svijet mode. Početkom ove godine potpisao je ugovor sa španjolskom modnom kućom Zarom.
Dizajner je rođen na Gibraltaru 1960. godine. Bio je glavni dizajner u raznim modnim kućama, među kojima su Givenchy i Dior, a potom je osnovao brend i nazvao ga po sebi - John Galliano.
Galliano je tek treći dizajner kojemu se za života na Met Gali nakon Yves Saint Laurenta i Reija Kawakube odaje počast.
Met Ball, često opisivan kao "party godine" zabava je na kojoj se prikupljaju sredstva za Costume Institute. Spektakl je to s puno zvijezda koji se tradicionalno održava prvog ponedjeljka u svibnju.
Prihod od dobrotvorne akcije, procijenjen na nekoliko milijuna dolara, čini godišnji proračun Instituta, koji je zbog toga nazvan po organizatorici i dugogodišnjoj glavnoj urednici Voguea Anni Wintour.
Ona vodi Galu i velika je Gallianova simpatizerka.
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