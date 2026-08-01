Drama usred sezone: Zrakoplovu pukla guma na slijetanju, pista zatvorena drugi put u 24 sata

Riječ je o drugom zatvaranju splitske zračne luke u manje od 24 sata. Naime, u petak navečer promet je bio obustavljen gotovo dva sata zbog ponovne pojave drona u blizini piste. Iz sigurnosnih razloga nekoliko letova tada je otkazano ili preusmjereno, a u putničkom terminalu stvorile su se velike gužve.