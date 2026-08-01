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Zračna luka Sveti Jeronim

Drama usred sezone: Zrakoplovu pukla guma na slijetanju, pista zatvorena drugi put u 24 sata

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01. kol. 2026. 17:48
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28.08.2016., Zagreb - Zrakoplovi u Medjunarodnoj zracnoj luci Zagreb."nPhoto: Borna Filic/PIXSELL
Ilustracija: Borna Filic/PIXSELL

Zračna luka Sveti Jeronim u Kaštelima u subotu je privremeno obustavila zračni promet, zbog incidenta sa zrakoplovom španjolske kompanije Iberia.

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Kako je potvrdio glasnogovornik Zračne luke Split Mate Melvan za Slobodnu Dalmaciju, nakon slijetanja Airbusa na letu IB0945 iz Madrida, u 16:22 sata pukla je guma na prednjem stajnom trapu, zbog čega je zrakoplov ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi.

U zrakoplovu su bila 172 putnika i šest članova posade. Nitko nije ozlijeđen, a svi su putnici sigurno iskrcani te upućeni u putnički terminal radi preuzimanja prtljage i nastavka putovanja, piše Marko Bilić.

Zbog incidenta uzletno-sletna staza privremeno je zatvorena, a u tijeku je uklanjanje zrakoplova i osiguravanje uvjeta za ponovno uspostavljanje redovnog zračnog prometa.

Riječ je o drugom zatvaranju splitske zračne luke u manje od 24 sata. Naime, u petak navečer promet je bio obustavljen gotovo dva sata zbog ponovne pojave drona u blizini piste. Iz sigurnosnih razloga nekoliko letova tada je otkazano ili preusmjereno, a u putničkom terminalu stvorile su se velike gužve.

Novi incident dodatno je zakomplicirao rad jedne od najprometnijih hrvatskih zračnih luka usred vrhunca turističke sezone.

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Teme
zračna luka zračna luka sveti jeronim

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