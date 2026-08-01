Zračna luka Sveti Jeronim
Drama usred sezone: Zrakoplovu pukla guma na slijetanju, pista zatvorena drugi put u 24 sata
Zračna luka Sveti Jeronim u Kaštelima u subotu je privremeno obustavila zračni promet, zbog incidenta sa zrakoplovom španjolske kompanije Iberia.
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Kako je potvrdio glasnogovornik Zračne luke Split Mate Melvan za Slobodnu Dalmaciju, nakon slijetanja Airbusa na letu IB0945 iz Madrida, u 16:22 sata pukla je guma na prednjem stajnom trapu, zbog čega je zrakoplov ostao zaustavljen na uzletno-sletnoj stazi.
U zrakoplovu su bila 172 putnika i šest članova posade. Nitko nije ozlijeđen, a svi su putnici sigurno iskrcani te upućeni u putnički terminal radi preuzimanja prtljage i nastavka putovanja, piše Marko Bilić.
Zbog incidenta uzletno-sletna staza privremeno je zatvorena, a u tijeku je uklanjanje zrakoplova i osiguravanje uvjeta za ponovno uspostavljanje redovnog zračnog prometa.
Riječ je o drugom zatvaranju splitske zračne luke u manje od 24 sata. Naime, u petak navečer promet je bio obustavljen gotovo dva sata zbog ponovne pojave drona u blizini piste. Iz sigurnosnih razloga nekoliko letova tada je otkazano ili preusmjereno, a u putničkom terminalu stvorile su se velike gužve.
Novi incident dodatno je zakomplicirao rad jedne od najprometnijih hrvatskih zračnih luka usred vrhunca turističke sezone.
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