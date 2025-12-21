Šveđani se ukrcali na ruski brod: Pokvario se u njihovim vodama

Karachi Port Trust (KPT) / AFP/Ilustracija

Švedska carinska služba u nedjelju je objavila da su se vlasti ukrcale na ruski teretni brod koji se u petak usidrio u švedskim vodama nakon što su se pojavili problemi s motorom te da provode pregled tereta.

Vlasnici broda Adler na popisu su sankcija Europske unije, rekao je Martin Hoglund, glasnogovornik carinske uprave.

"Ubrzo nakon jedan sat ujutro ukrcali smo se na brod uz podršku švedske obalne straže i policije kako bismo obavili carinski pregled", rekao je Hoglund.

"Pregled je još uvijek u tijeku."

Hoglund je odbio reći što je carinska služba pronašla na brodu.

Prema podacima službe za praćenje brodova Marine Traffic, Adler je kontejnerski prijevoznik dug 126 metara.

Usidren je kod Hoganasa u jugozapadnoj Švedskoj.

Osim što je Adler na popisu sankcija EU-a, brod i njegovi vlasnici M Leasing LLC također su podložni američkim sankcijama, zbog sumnje na umiješanost u prijevoz oružja, prema OpenSanctions, bazi podataka sankcioniranih tvrtki i pojedinaca, osoba od interesa i vladinih popisa praćenja.

Hoglund je rekao da je brod napustio rusku luku Sankt Peterburg 15. prosinca, ali je rekao da carina nema nikakve informacije o njegovom odredištu.

