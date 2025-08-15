Specijalne jedinice ukrajinske vojske izvele su napad na rusku luku Olja u Astrahanskoj oblasti, pri čemu je pogođen brod koji je, prema dostupnim informacijama, prevozio dijelove dronova Shahed i iransku municiju. Istodobno se sumnja da su ukrajinski dronovi gađali i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.
Prema priopćenju Glavnog stožera, operacija je izvedena u četvrtak uz suradnju Specijalnih operativnih snaga i drugih postrojbi obrambenih snaga Ukrajine, a cilj joj je bio smanjiti rusku sposobnost provođenja zračnih napada, prenosi Kyiv Post.
Luka Olja predstavlja jedno od ključnih mjesta za logistički prihvat vojne opreme iz Irana. Meta napada bio je brod Port Olja 4, za koji se navodi da je prevozio bespilotne letjelice i streljivo. Detaljna procjena nastale štete još traje.
U ranim jutarnjim satima ukrajinski dronovi napali su i rafineriju u gradu Syzran, Samarska oblast. Mještani su od oko četiri sata ujutro prijavljivali do deset eksplozija, a na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije požara u blizini postrojenja. Ruske vlasti zasad nisu potvrdile razmjere štete, dok se Kijev do trenutka objave vijesti službeno nije oglasio.
Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je tijekom noći njihova protuzračna obrana oborila ukupno 53 ukrajinska drona.
U posljednjih pet dana ukrajinske snage pogodile su više važnih ruskih naftnih i plinskih postrojenja, zadavši nove udarce energetskom sektoru i opskrbnim linijama ruske vojske.
Tako je 14. kolovoza napadnuta rafinerija LUKOIL-Volgogradneftepererabotka u Volgogradskoj oblasti, najveće takvo postrojenje u Južnom federalnom okrugu Rusije. Prerađuje oko 5,6 posto ruske sirove nafte i proizvodi dizel, benzin i mlazno gorivo za vojsku. Napad, nakon kojeg je izbio veliki požar, potvrdio je Glavni stožer Ukrajine, ističući da su ga izvele Snage za bespilotne sustave i Vojna obavještajna služba (HUR). NASA-ini FIRMS sateliti zabilježili su požar velikih razmjera.
Dan ranije, 13. kolovoza, kamikaza-dronovi su pogodili pumpnu stanicu Unecha u Brjanskoj oblasti, glavno čvorište naftovoda Družba dugog 9000 kilometara. Prema izvorima iz HUR-a, riječ je o ključnom objektu za opskrbu ruskog vojno-industrijskog kompleksa.
Još 10. kolovoza HUR je izveo napad na rafineriju Lukoil-Ukhtaneftepererabotka u Republici Komi, udaljenu više od 2000 kilometara od ukrajinske granice. Iako Kijev nije otkrio razmjere štete, ukrajinski dužnosnici poručuju da je cilj takvih operacija oslabiti rusku proizvodnju goriva i time umanjiti njezine ratne kapacitete.
