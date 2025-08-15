U ranim jutarnjim satima ukrajinski dronovi napali su i rafineriju u gradu Syzran, Samarska oblast. Mještani su od oko četiri sata ujutro prijavljivali do deset eksplozija, a na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije požara u blizini postrojenja. Ruske vlasti zasad nisu potvrdile razmjere štete, dok se Kijev do trenutka objave vijesti službeno nije oglasio.