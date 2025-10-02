Oglas

kod szczecina

Novi incident u Poljskoj! Ruski brod viđen kod plinovoda, oglasio se Tusk

author
N1 Info
|
02. lis. 2025. 18:48
plinovod na sjeveru, sjeverni tok
Handout / SWEDISH COAST GUARD / AFP

Poljsko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je detalje incidenta u blizini Szczecina, na koji je ranije upozorio poljski premijer Donald Tusk.

Oglas

Rusi na 300 metara od plinovoda

Glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Karolina Gałecka izjavila je 2. listopada da se ruski brod zaustavio na 20 minuta pored plinovoda, što je izazvalo intervenciju poljskih pograničnih snaga.

Incident se dogodio oko 6:30 ujutro. Pomoću sustava nadzora, graničari su otkrili ruski brod koji je plovio prema Rusiji.

U jednom trenutku plovilo se približilo samom plinovodu – na udaljenost od svega 300 metara – te se zaustavilo u tom području na oko 20 minuta, prenosi Ukrajinska pravda.


"Obalna straža uspostavila je radio kontakt s posadom plovila i naredila im da odmah napuste to područje. Posada je postupila po uputama i situacija je završila sigurno.

Područje oko plinovoda pod stalnim je nadzorom službi.

Naglašavam da u ovakvim slučajevima službe Ministarstva unutarnjih poslova reagiraju odmah i učinkovito, djelujući zajednički i poduzimajući odgovarajuće mjere kako bi se osigurala sigurnost strateške infrastrukture", upozorava Galecka.


Tusk: Provokacije su gotovo svakodnevne

„Imamo još jedan incident u blizini luke Szczecin“, rekao je poljski premijer na konferenciji u Kopenhagenu.

„To su ruski brodovi i zapravo imamo nove incidente u našoj regiji i u Baltičkom moru svaki tjedan, gotovo svaki dan. Napad ili provokacija dronovima bila je najspektakularnija s poljske strane. Ali zapravo, imamo slične provokacije svaki dan i na našoj granici s Bjelorusijom“, dodao je Tusk.

Ranije upozorenje Tuska

Ranije je Tusk izvijestio o incidentu na Baltičkom moru. Premijer ga je spomenuo sudjelujući na panel raspravi zajedno s predsjednicom Moldavije Maiom Sandu, britanskim premijerom Keirom Starmerom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom na summitu Europske političke zajednice u Kopenhagenu.

"Iz Varšave sam dobio poruku. Imamo još jedan incident kod luke Szczecin", rekao je Tusk.

Teme
plinovod poljska poljski plinovod rusija szczecin

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ