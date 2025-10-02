Novi incident u Poljskoj! Ruski brod viđen kod plinovoda, oglasio se Tusk

Poljsko Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je detalje incidenta u blizini Szczecina, na koji je ranije upozorio poljski premijer Donald Tusk.
Oglas
Rusi na 300 metara od plinovoda
Glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Karolina Gałecka izjavila je 2. listopada da se ruski brod zaustavio na 20 minuta pored plinovoda, što je izazvalo intervenciju poljskih pograničnih snaga.
Incident se dogodio oko 6:30 ujutro. Pomoću sustava nadzora, graničari su otkrili ruski brod koji je plovio prema Rusiji.
U jednom trenutku plovilo se približilo samom plinovodu – na udaljenost od svega 300 metara – te se zaustavilo u tom području na oko 20 minuta, prenosi Ukrajinska pravda.
Tusk: We have an incident near the port of Szczecin, these are Russian vessels— Belsat in English (@Belsat_Eng) October 2, 2025
“We have another incident near the port of Szczecin,” said the Polish prime minister at a conference in Copenhagen. "These are Russian vessels, and in fact we have new incidents in our region and in… pic.twitter.com/7qRnEWAt2G
"Obalna straža uspostavila je radio kontakt s posadom plovila i naredila im da odmah napuste to područje. Posada je postupila po uputama i situacija je završila sigurno.
Područje oko plinovoda pod stalnim je nadzorom službi.
Naglašavam da u ovakvim slučajevima službe Ministarstva unutarnjih poslova reagiraju odmah i učinkovito, djelujući zajednički i poduzimajući odgovarajuće mjere kako bi se osigurala sigurnost strateške infrastrukture", upozorava Galecka.
Tusk: Provokacije su gotovo svakodnevne
„Imamo još jedan incident u blizini luke Szczecin“, rekao je poljski premijer na konferenciji u Kopenhagenu.
„To su ruski brodovi i zapravo imamo nove incidente u našoj regiji i u Baltičkom moru svaki tjedan, gotovo svaki dan. Napad ili provokacija dronovima bila je najspektakularnija s poljske strane. Ali zapravo, imamo slične provokacije svaki dan i na našoj granici s Bjelorusijom“, dodao je Tusk.
Ranije upozorenje Tuska
Ranije je Tusk izvijestio o incidentu na Baltičkom moru. Premijer ga je spomenuo sudjelujući na panel raspravi zajedno s predsjednicom Moldavije Maiom Sandu, britanskim premijerom Keirom Starmerom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom na summitu Europske političke zajednice u Kopenhagenu.
"Iz Varšave sam dobio poruku. Imamo još jedan incident kod luke Szczecin", rekao je Tusk.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas