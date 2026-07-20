nepoznati projektil
Tanker grčke tvrtke pogođen kod Hormuškog tjesnaca
Tanker pod upravljanjem grčke tvrtke Dynacom zapalio se u ponedjeljak nakon što ga je pogodio nepoznati projektil kod ulaza u Hormuški tjesnac, a posada je sigurno napustila brod, izvijestile su u ponedjeljak pomorske sigurnosne službe.
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Incident se dogodio oko osam nautičkih milja sjeverozapadno od Kumzara u Omanu, na području Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute kojom prolazi oko petina svjetske opskrbe naftom.
Britanska skupina za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard objavila je da se tanker Kavomaleas pod zastavom Malte zapalio u ponedjeljak oko 19.24 sati po UTC-u. Uzrok požara zasad nije poznat, a status posade u početku nije bio potvrđen.
Britanska agencija za pomorsku trgovinu (UKMTO) izvijestila je da je brod ostao plutati nakon što ga je posada napustila te da ga je preuzeo tegljač. Požar još nije ugašen, ali zasad nema izvješća o zagađenju mora.
Tanker veličine Panamax, kojim upravlja Dynacom Tankers Management, trebao je ovoga tjedna ukrcati naftne derivate u Zaljevu.
Incident je najnoviji u nizu napada na tankere za prijevoz nafte i plina nakon eskalacije sukoba između Sjedinjenih Država i Irana početkom srpnja.
Iranska Revolucionarna garda u ponedjeljak je objavila da su dva tankera "eksplodirala" i bila onesposobljena nakon što su pokušala proći nesigurnom južnom rutom kroz Hormuški tjesnac.
Dan ranije izvijestila je i o dva broda koji su sudjelovali u "nesreći" na istom području.
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