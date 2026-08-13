stvoren preduvjet
Oglasilo se Ministarstvo: U Plan gospodarenja otpadom uvrštena sanacija lokacije u Benkovcu
Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u četvrtak su potvrdili da je lokacija u Benkovcu uvrštena u izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 2023. do 2028., čime je stvoren preduvjet za njezinu sanaciju.
"Lokacija u Benkovcu uključena je u izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2023. – 2028., čime je stvoren preduvjet za postupanje sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom u dijelu koji se odnosi na sanaciju lokacija onečišćenih otpadom", priopćili su iz Ministarstva zaštite okoliša odgovarajući na upit Hine o medijskim napisima da je na lokaciji bivšeg kamenoloma kod Benkovca nezakonito odloženo oko 11 tisuća kubičnih metara usitnjene plastike.
Mediji navode da su istražitelji Uskoka u Benkovcu otkrili jedno od najvećih ilegalnih odlagališta - i prije slučaja Gospić. U cijelu su priču, kako navodi N1, uključeni isti akteri za koje se sumnja da su na kilometar i pol od centra Benkovca, na mjestu kamenoloma, ilegalno zakopali oko 11 tisuća kubika mljevene plastike.
Sanaciju takvih lokacija provodi Fond za zaštiti okoliša
Iz Ministarstva su pojasnili da sanaciju takvih lokacija provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pri čemu se vodi računa o zaštiti imovinskopravnih interesa Republike Hrvatske, uključujući mogućnost povrata uloženih sredstava i osiguranje tražbina založnim pravom. "Točan opseg potrebnih aktivnosti i troškova moći će se utvrditi nakon dovršetka svih potrebnih postupaka i utvrđivanja relevantnih činjenica", dodali su.
Napomenuli su i da informacije o mogućim nepravilnostima u području gospodarenja otpadom redovito zaprimaju od građana, institucija i drugih izvora i da ih dostavljaju na postupanje nadležnim tijelima. No, kako su naveli, u konkretnom slučaju ne mogu iznositi podatke o pojedinačnim saznanjima i njihovom vremenskom slijedu, s obzirom na postupanja nadležnih tijela.
Naglasili su i da Ministarstvo zaštite okoliša "ne provodi izvide niti utvrđuje kaznenu ili prekršajnu odgovornost pojedinih osoba".
"Utvrđivanje vrste otpada, njegova podrijetla, načina postupanja te eventualno odgovornih osoba predmet je postupanja nadležnih tijela. Ministarstvo u ovom trenutku ne može prejudicirati rezultate tih postupaka", dodali su.
Ministarstvo, kako su napomenuli, nije provodilo istraživanja niti uzorkovanja na predmetnoj lokaciji.
"Utvrđivanje činjeničnog stanja, uključujući eventualni utjecaj na tlo, površinske i podzemne vode te druge sastavnice okoliša, provode nadležna tijela kroz odgovarajuće stručne postupke. Ministarstvo u ovom trenutku ne raspolaže rezultatima analiza i stoga ne može iznositi procjenu eventualnog rizika bez odgovarajućih stručnih nalaza".
Također, naveli su da Ministarstvo zaštite okoliša ne raspolaže podacima na temelju kojih bi se u ovom trenutku moglo pouzdano utvrditi koliko se dugo otpad nalazio na predmetnoj lokaciji te da se to utvrđuje kroz postupanje nadležnih tijela i relevantne dokaze.
Ministarstvo i nadležna tijela rade na identifikaciji lokacija onečišćenih otpadom
"Slučajevi poput onih u Gospiću i Benkovcu pokazuju koliko je važno dodatno ojačati kontrolu tokova otpada, njegovu sljedivost i nadzor nad obavljanjem djelatnosti gospodarenja otpadom", istaknuli su iz te dodali da Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije priprema daljnje unaprjeđenje zakonodavnog okvira.
Izmjene i dopune Zakona o gospodarenju otpadom trenutno su u fazi konačnog međusektorskog usuglašavanja, a predviđaju strože uvjete za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, dodatne mehanizme nadzora te jačanje sustava sljedivosti otpada. "Cilj je smanjiti prostor za nezakonita postupanja i osigurati veću odgovornost svih sudionika u sustavu", istaknuli su u Ministarstvu zaštite okoliša.
Istodobno, Ministarstvo u suradnji s nadležnim tijelima radi na identifikaciji lokacija onečišćenih otpadom i stvaranju preduvjeta za njihovu sanaciju.
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