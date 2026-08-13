Oglasilo se Ministarstvo: U Plan gospodarenja otpadom uvrštena sanacija lokacije u Benkovcu

Napomenuli su i da informacije o mogućim nepravilnostima u području gospodarenja otpadom redovito zaprimaju od građana, institucija i drugih izvora i da ih dostavljaju na postupanje nadležnim tijelima. No, kako su naveli, u konkretnom slučaju ne mogu iznositi podatke o pojedinačnim saznanjima i njihovom vremenskom slijedu, s obzirom na postupanja nadležnih tijela.