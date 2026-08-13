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Gore Orsk i Izmail

VIDEO / Rat Rusije i Ukrajine sve više bjesni: Kijev gađa rafinerije, Moskva luke za izvoz žita

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Hina
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13. kol. 2026. 12:34
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Handout / Odesa Regional Military Administration / AFP

Rafinerija nafte u ruskom gradu Orsku, koju je prije dva dana pogodio ukrajinski dron, prisiljena je na potpuno zatvaranje, a popravci bi mogli potrajati i do šest mjeseci, rekao je u četvrtak regionalni guverner, upozoravajući na poremećaje u opskrbi gorivom.

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"Šrapneli su oštetili ključnu infrastrukturu koja se trenutačno ne može popraviti. Oprema se uvozi, a zbog sankcija popravci bi mogli potrajati i do šest mjeseci. Postrojenje je potpuno zatvoreno", objavio je na društvenim mrežama Jevgenij Solncev, guverner okolne Orenburške regije.

"Pripremamo se za najgori mogući scenarij i morat ćemo se osloniti na zalihe goriva koje se uvoze izvan regije", dodao je.

Ukrajina je ove godine pojačala napade na ruske rafinerije, što je izazvalo široko rasprostranjenu nestašicu goriva.

Solncev je rekao da je 80 posto od 287 benzinskih postaja u regiji trenutačno u funkciji, a prioritet se daje hitnim i specijaliziranim vozilima.

Dodao je da prometna policija i volonteri upravljaju protokom prometa dok vozači traže gorivo.

"Iako situacija nije svugdje jednostavna, upravljiva je. Želio bih apelirati na svakog vozača - molim vas za strpljenje", poručio je guverner.

Ukrajinska vojska je u utorak izjavila da je napala rafineriju Orsk, koja se nalazi u blizini granice s Kazahstanom, oko 1.470 km jugoistočno od Moskve, i zapalila je.

Tvornica, čiji je godišnji kapacitet sirove nafte od šest milijuna metričkih tona, proizvodi benzin, dizel i zrakoplovno gorivo, loživo ulje, bitumen i ostale naftne derivate.

S druge strane, Rusija je napala najveću ukrajinsku luku za izvoz žita na Dunavu, objavile su vlasti u četvrtak nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski ponovno od SAD-a zatražio presretače raketa Patriot.

Preko luke Izmail, blizu granice s Rumunjskom u južnoj regiji Odesa, izvoze se ukrajinsko žito i drugi proizvodi. Lokalne vlasti su izvijestile da je u napadu oštećena infrastruktura i da je nestalo struje u južnom dijelu grada.

Prethodno je Ukrajina gađala Novorosijsk, glavnu rusku luku za žito na Crnom moru.

Zelenski je u srijedu navečer rekao CNN-u da je Ukrajini potrebno najmanje pet posto američkih zaliha Patriota kako bi se obranila od ruskih napada balističkim raketama.

"Prodajte nam pet posto da preživimo zimu i spasimo ljudske živote. Ako možete prodajte nam deset posto i uništit ćemo ruske balističke rakete. Sada imamo jedan posto", izjavio je predsjednik

Samo u srpnju Rusija je ispalila na Ukrajinu 450 različitih raketa, više od polovice balističkih, rekao je glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga Jurij Ihnat.

Teme
nestašica goriva rakete patriot rusija ruske rafinerije rusko-ukrajinski rat ukrajina ukrajinske luke

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