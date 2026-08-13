Rumunjska gasi jedini radni nuklearni reaktor zbog niskog vodostaja Dunava

Vlada je pripremila sustav za isključivanje struje industrijskim potrošačima u fazama i uz prethodnu najavu ako je potrebno. Nastojala je izbjeći zatvaranje reaktora neviđenim mjerama, uključujući detoniranje kamene prepreke, iskapanje korita rijeke i potapanje teglenica napunjenih kamenjem u Dunav kako bi se tokovi preusmjerili oko elektrane.