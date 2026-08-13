Vučković: Bila sam u Poznanovcu. Benčić i Hajdaš Dončić te su ljude izdali! Sada se dolaze naslikavati

Znakovito, oboje su iz Krapinsko-zagorske županije. Benčić je upravo iz tog mjesta. Nepoznato je jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog, višegodišnjeg odlaganja otpada, za što je dozvolu čak četiri puta izdala županija. Tamo negdje od 2020. do 2023.