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Stigao odgovor

Vučković: Bila sam u Poznanovcu. Benčić i Hajdaš Dončić te su ljude izdali! Sada se dolaze naslikavati

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13. kol. 2026. 12:23
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28.07.2026., Zagreb - U Nacionalnoj i Sveucilisnoj Knjiznici odrzan je sastanak o pitanjima ilegalnog otpada i planirane tvornice litija u Gospicu. Izjave nakon sastanka. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Koordinatorica Možemo! Sandra Benčić, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar održali su konferenciju za medije o ilegalnim odlagalištima i odgovornosti institucija za stanje u Poznanovcu. A ubrzo im je stigao i odgovor od ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.

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"Sandra Benčić i Hajdaš Dončić danas u Poznanovcu drže konferenciju za medije o otpadu.

Znakovito, oboje su iz Krapinsko-zagorske županije. Benčić je upravo iz tog mjesta. Nepoznato je jesu li dolazili razgovarati sa ženama koje su pokrenule udrugu zbog nelegalnog, višegodišnjeg odlaganja otpada, za što je dozvolu čak četiri puta izdala županija. Tamo negdje od 2020. do 2023.

Bila sam u Poznanovcu, razgovarala s ljudima. Osigurali smo sredstva i pokrenuli nabavu za postupak sanacije.

Benčić, Hajdaš i njima slični te su ljude izdali! Sada, kad je postupak pokrenut i sanacija, uz oplemenjivanje područja, izvjesna, dolaze se naslikavati", napisala je Marija Vučković na Facebooku.

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Teme
hdz marija vučković možemo poznanovac sdp

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