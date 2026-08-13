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Uspjeli obraniti kuće

VIDEO / Gori na Braču: "Požar se brzo proširio"

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N1 Info , Hina
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13. kol. 2026. 08:07
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Požar na Braču
Vatrogasci - 193 /Facebook

Požar koji je u četvrtak tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod kontrolom, zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluje 106 vatrogasaca s 31 vozilom uz pomoć četiri kanadera, doznaje se od Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

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Dojava o požaru zaprimljena je u 2,27 sati, a vatra je zahvatila borovu šumu, nisko raslinje i travu. Požarištem otežava širenje vatre i vjetar.

Požar se nalazi iznad kuća koje trenutačno nisu ugrožene, dok su tijekom noći bile ugrožene, ali su ih vatrogasci uspješno obranili.

U gašenju sudjeluju vatrogasne snage s Brača i kopna, ukupno 106 vatrogasaca s 31 vozilom, dok požar iz zraka gase četiri kanadera.

Požar na Braču
Hrvatska vatrogasna zajednica

"Požar se brzo proširio potpomognut jakim vjetrom. Vatrogasne snage na terenu su uspješno odbile požar od kuća. Od jutros su na požarištu i zračne snage, a upućena je i ispomoć s kopna", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Vatrogasci gase i na Škrljevu

U tijeku je gašenje požara na području Škrljeva u Primorsko- goranskoj županiji za koji je dojava zaprimljena u 1,06 sat, a na terenu je više od stotinu vatrogasaca, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatske vatrogasne zajednice.

Požar gasi 101 vatrogasac s 30 vozila iz tri javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Za požar kod Škrljeva angažiran je Air Tractor.

Opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja.

Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozvali su građane na oprez.

Podsjetili su i na zabranu paljenja vatre u prirodi. 

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brač požar vatrogasci

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