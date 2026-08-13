Uspjeli obraniti kuće
VIDEO / Gori na Braču: "Požar se brzo proširio"
Požar koji je u četvrtak tijekom noći izbio iznad Pučišća na Braču još nije pod kontrolom, zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluje 106 vatrogasaca s 31 vozilom uz pomoć četiri kanadera, doznaje se od Županijskog vatrogasnog operativnog centra.
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Dojava o požaru zaprimljena je u 2,27 sati, a vatra je zahvatila borovu šumu, nisko raslinje i travu. Požarištem otežava širenje vatre i vjetar.
Požar se nalazi iznad kuća koje trenutačno nisu ugrožene, dok su tijekom noći bile ugrožene, ali su ih vatrogasci uspješno obranili.
U gašenju sudjeluju vatrogasne snage s Brača i kopna, ukupno 106 vatrogasaca s 31 vozilom, dok požar iz zraka gase četiri kanadera.
"Požar se brzo proširio potpomognut jakim vjetrom. Vatrogasne snage na terenu su uspješno odbile požar od kuća. Od jutros su na požarištu i zračne snage, a upućena je i ispomoć s kopna", rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Vatrogasci gase i na Škrljevu
U tijeku je gašenje požara na području Škrljeva u Primorsko- goranskoj županiji za koji je dojava zaprimljena u 1,06 sat, a na terenu je više od stotinu vatrogasaca, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatske vatrogasne zajednice.
Požar gasi 101 vatrogasac s 30 vozila iz tri javne vatrogasne postrojbe i 12 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
Za požar kod Škrljeva angažiran je Air Tractor.
Opožareno je 30 hektara trave i niskog raslinja.
Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, iz Hrvatske vatrogasne zajednice pozvali su građane na oprez.
Podsjetili su i na zabranu paljenja vatre u prirodi.
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