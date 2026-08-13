Oglas

Velebitski kanal

Pronađeno tijelo jednog Portugalca, nastavlja se potraga za drugim

author author
N1 Info , Hina
|
13. kol. 2026. 09:04
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Brod pomorske policije u kanalu Sv.Ante. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon što je jučer spašeno dvoje od četvero Portugalaca, koji su u srijedu, za nevremena u Velebitskom kanalu, isplovili na manjem gumenom čamcu, u četvrtak je pronađeno tijelo trećega, dok se nastavlja potraga

Oglas

Potraga je nastavljena plovilima Lučke kapetanije Senj, Ispostave lučke kapetanije Novi Vinodolski te policijskim plovilom i helikopterom, a danas se proširuje na područje Vrbnika, do rta Druženin na otoku Krku, dodao je Nenad Bugarin.

Jedno tijelo pronađeno je ispred uvale Zavratnica, javljaju iz 24sata.

Iz mora je u srijedu spašeno dvoje od četvero nestalih za kojima traje intenzivna koordinirana akcija traganja u Velebitskom kanalu.

Najprije je u moru kod Krka u srijedu oko podneva pronađena mlađa žena, a potom je, nešto prije 14 sati, na stjenovitoj obali kod rta Glavina pronađen i mlađi muškarac, a potraga za preostalih dvoje od četvero Portugalaca, koji su isplovili na gumenom čamcu i nestali za nevremena u Velebitskom kanalu se nastavlja.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanje na moru u Rijeci primila je dojavu o prvome pronalasku i spašavanju jedne članice nestale četveročlane posade u srijedu u 11,44 sati na oko 0,4 nautičke milje od uvale Butinj. Spasilačke jedinice usmjerene su prema mjestu pronalaska brodolomke nakon zapažanja zrakoplova hrvatske Obalne straže.

Iscrpljena žena je podignuta iz mora na spasilačku brodicu te je prevezena na obalu, zdravstveno je zbrinuta i prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Iz riječke bolnice su u srijedu popodne izvijestili da je za sada urednih vitalnih parametara i klinički stabilna te je po učinjenoj obradi i pruženoj liječničkoj pomoći primljena na daljnju bolničku opservaciju na Zavod za pulmologiju.

Druga osoba, mlađi muškarac, pronađen je u 13,40 sati nakon što je uočen na stijenama između uvale Ogrul i rta Glavina. Spašen je i prevezen na obalu te je zdravstveno zbrinut zbog iscrpljenosti.

Teme
lučka kapetanija nestali portugalci nevrijeme na moru potraga i spašavanje na moru velebitski kanal

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ