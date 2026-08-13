Najprije je u moru kod Krka u srijedu oko podneva pronađena mlađa žena, a potom je, nešto prije 14 sati, na stjenovitoj obali kod rta Glavina pronađen i mlađi muškarac, a potraga za preostalih dvoje od četvero Portugalaca, koji su isplovili na gumenom čamcu i nestali za nevremena u Velebitskom kanalu se nastavlja.