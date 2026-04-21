Teheran upozorava: Pripremili smo "nove karte na bojištu"

Predsjednik iranskog parlamenta upozorio je da zemlja neće tolerirati daljnje američke prijetnje, dok Donald Trump tvrdi da američki tim putuje u Pakistan na nove mirovne pregovore.
Mohammad-Bagher Ghalibaf, ključni iranski pregovarač, rekao je: „Trump, nametanjem opsade i kršenjem primirja, nastoji ovaj pregovarački stol — u svojoj mašti — pretvoriti u stol predaje ili opravdati ponovno poticanje rata.“
„Ne prihvaćamo pregovore pod prijetnjama, a u posljednja dva tjedna pripremili smo se za otkrivanje novih karata na bojištu“, dodao je u objavi na platformi X, prenosi SkyNews.
To dolazi u trenutku kada SAD i Iran šalju mješovite signale oko predloženog drugog kruga pregovora u Islamabadu, a jedan visoki pakistanski dužnosnik izjavio je da bi se oni mogli održati sutra ili dan kasnije.
Trump: Iran će pregovarati ili riskirati ‘probleme kakve još nikad nisu vidjeli
Donald Trump je ustvrdio da će Iran pregovarati sa SAD-om, upozorivši na „probleme kakve još nikad nisu vidjeli“ ako to ne učini.
U intervjuu za The John Fredericks Show – konzervativnu radijsku emisiju u kojoj je Trump ranije gostovao – američki predsjednik je rekao:
„Oni [Iran] će pregovarati. A ako ne budu, suočit će se s problemima kakve još nikad nisu vidjeli.
I pregovarat će, i nadam se da će postići pošten dogovor te ponovno izgraditi svoju zemlju.“
To dolazi u trenutku kada i dalje postoji neizvjesnost oko toga hoće li se drugi krug mirovnih pregovora između Teherana i Washingtona održati ovog tjedna u pakistanskoj prijestolnici Islamabadu.
Iran je poručio da ponovno razmatra svoju početnu odluku o povlačenju iz mogućih pregovora, dok je jedan visoki pakistanski dužnosnik izjavio da je zemlja „primila pozitivan signal“ iz Teherana o sudjelovanju u razgovorima.
Trump je rekao da je američko izaslanstvo „već na putu“, a američki medij Axios izvještava da će JD Vance u utorak otputovati u Pakistan.
