Cijene nafte opet rastu, ulagači nervozni pred istek primirja

"U skladu s primirjem u Libanonu" svi komercijalni brodovi mogu sada slobodno prolaziti Hormuškim tjesnacem do kraja razdoblja primirja, objavio je iranski ministar Abas Arakči u petak na X-u, dodajući da će se Hormuzom prolaziti "koordiniranom rutom" koju je već naznačila iranska mornarica.