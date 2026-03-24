analiza tvrtke Lloyd's List
Teheran uspostavio "sigurni koridor": Sve više brodova prolazi Hormuškim tjesnacem
Promet kroz Hormuški tjesnac sve se više preusmjerava u iranske teritorijalne vode, prema "sigurnom" koridoru koji je Teheran uspostavio kako bi provjerio brodove sa zahtjevom tranzita, piše u analizi specijalizirana tvrtka Lloyd's List.
Teheran je prošli tjedan najavio "novi režim” za prolazak Hormuškim tjesnacem kako bi sankcionirao „sile koje teže dominaciji” blokadom prolaza njihovih brodova, citirala je novinska agencija Mehr u četvrtak riječi savjetnika za gospodarstvo iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija Muhameda Mokhbera.
Kontrolu nad Hormuškim tjesnacem Iran je preuzeo nakon američko-izraelskog napada 28. veljače, zabranivši tranzit brodovima povezanima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i njihovim saveznicima.
Iranske vlasti odredile su u međuvremenu "sigurnu" rutu kroz svoje teritorijalne vode u Hormuškom tjesnacu i trebale bi uskoro utvrditi službeni postupak za izdavanje dozvola brodovima u tranzitu, izvijestio je Lloyd's List prošle srijede.
Koridor prolazi između otočića Kešm uz iransku obalu i otočića Larak bliže sredini tjesnaca, s kojeg iranska mornarica i lučka uprava vizualno procjenjuju brodove i provjeravaju njihove podatke, a navodno nekima i naplaćuju prolazak, piše kompanija za analizu i pomorske vijesti u ponedjeljak.
Dosad je novim, zaobilaznim putom kroz tjesnac prošlo više od 20 plovila korisne nosivosti preko 10 tisuća tona, navodi Lloyd's List u analizi.
Prošle srijede Lloyd's je bio izvijestio da je koridorom iz Hormuškog tjesnaca izašlo najmanje devet brodova.
Prolaz iračke nafte?
Podaci signaliziraju da je tranzit tjesnacem ubrzao, iako je i dalje drastično slabiji nego prije početka sukoba, napominju u novom izvješću, navodeći da je od 28. veljače zabilježeno preko 20 pomorskih incidenata vezanih za trgovačke brodove i infrastrukturu na moru.
Najmanje dva broda za siguran prolazak kroz tjesnac navodno su platila naknade, prema saznanjima Lloyd's Lista, a jedna naplaćena naknada iznosila je navodno dva milijuna dolara.
Među brodovima koji su prošli kroz iranski koridor našla su se i dva tankera "zombija", koji su za prolaz koristili podatke brodova izvan upotrebe, tvrdi Lloyd's List. Jedan je upotrijebio podatke japanskog tankera za LNG recikliranog krajem prošle godine u Alangu, a drugi je iranskim vlastima dao podatke liberijskog aframax tankera Nabiin, rastavljenog u Chittagongu prije gotovo pet godina.
Hormuškim tjesnacem prošao je i veliki naftni tanker Omega Trader, koji plovi pod panamskom zastavom, prevozeći dva milijuna barela iračke nafte, izvijestio je specijalizirani portal OilPrice, pozivajući se na izvješće Bloomberga.
Tim je tankerom iračka nafta prevezena iz Perzijskog zaljeva prvi put otkad iranske snage kontroliraju tranzit tjesnacem.
Štetne prijetnje
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči ponovno je u ponedjeljak naglasio da Hormuški tjesnac nije zatvoren, pripisavši poremećaje u prometu potezima SAD‑a, prema izvješću iranske novinske agencije Mehr.
"Brodovi su zaustavljeni jer se osiguravateljske kuće boje 'rata iz hira' koji ste započeli vi, a ne Iran", citira Lloyd's List ministrove riječi, pozivajući se na objavu s njegovog Telegram kanala.
"Sloboda plovidbe nije moguća bez slobode trgovine. Pridržavajte se obaju načela ili ne očekujte nijedno", dodao je Arakči u objavi.
"Nijedan osiguravatelj - i nijedan Iranac - neće promijeniti mišljenje uz nove prijetnje. Pokušajte s poštovanjem", poručio je jučer šef iranske diplomacije.
Dozvole za tranzit još se razmatraju za svaki slučaj pojedinačno, pri čemu neke vlade komuniciraju izravno s iranskim vlastima, potvrđujući da određeni brod plovi prema Perzijskom zaljevu kako bi zatražio dozvolu za siguran prolaz tjesnacem, citirao je Lloyd's List prošle srijede Dimitrisa Maniatisa, izvršnog direktora savjetodavne kompanije za pomorski prijevoz tereta Marisks.
