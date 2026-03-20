Iran uvodi novi sustav za prolazak kroz Hormuški tjesnac

Iran je posljednjih dana počeo prelaziti na “selektivnu blokadu” Hormuškog tjesnaca, dopuštajući brodovima iz odabranih zemalja prolaz kroz taj strateški plovni put.
Oglas
Lloyd’s List, servis za pomorske vijesti i analize, izvijestio je u srijedu da nekoliko zemalja, uključujući Indiju, Pakistan, Irak, Maleziju i Kinu, vodi izravne pregovore s Teheranom kako bi plovile kroz njegove teritorijalne vode u tjesnacu, javlja Al Jazeera.
Navodi se da Iranska revolucionarna garda (IRGC) razvija novi sustav provjere i registracije, piše Lloyd’s.
Najmanje devet brodova prošlo je kroz koridor uz iranski otok Larak do srijede, a jedan tanker je, prema navodima, platio oko 2 milijuna dolara za pravo prolaska, izvještava Lloyd’s.
Alex Mills, stručnjakinja za međunarodnu trgovinu i pomorsko pravo, rekla je za Al Jazeeru da novi sustav registracije nudi kratkoročno rješenje, ali bi se mogao suočiti s preprekama iz sektora osiguranja.
“Iranska ponuda da dopusti brodovima koji plove kroz njezine vode, pristaju u iranske luke i prijavljuju sva odredišta tereta je zanimljiva. To ide protiv dugogodišnje prakse ‘gašenja signala’ pri ulasku u iranske vode i nosi dodatne sigurnosne rizike za plovila dok sukob traje”, rekla je Mills.
“I dalje nisam uvjerena da bi to omogućilo normalno poslovanje brodova zbog osiguranja, operativne sigurnosti i postojećih režima sankcija, ali kako se sukob nastavlja, to bi za neke kompanije i brodove moglo postati prihvatljiv rizik”, dodala je.
Razvoj događaja pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas