"selektivna blokada"

Iran uvodi novi sustav za prolazak kroz Hormuški tjesnac

20. ožu. 2026. 08:58
Hormuz
Iran je posljednjih dana počeo prelaziti na “selektivnu blokadu” Hormuškog tjesnaca, dopuštajući brodovima iz odabranih zemalja prolaz kroz taj strateški plovni put.

Lloyd’s List, servis za pomorske vijesti i analize, izvijestio je u srijedu da nekoliko zemalja, uključujući Indiju, Pakistan, Irak, Maleziju i Kinu, vodi izravne pregovore s Teheranom kako bi plovile kroz njegove teritorijalne vode u tjesnacu, javlja Al Jazeera.

Navodi se da Iranska revolucionarna garda (IRGC) razvija novi sustav provjere i registracije, piše Lloyd’s.

Najmanje devet brodova prošlo je kroz koridor uz iranski otok Larak do srijede, a jedan tanker je, prema navodima, platio oko 2 milijuna dolara za pravo prolaska, izvještava Lloyd’s.

Alex Mills, stručnjakinja za međunarodnu trgovinu i pomorsko pravo, rekla je za Al Jazeeru da novi sustav registracije nudi kratkoročno rješenje, ali bi se mogao suočiti s preprekama iz sektora osiguranja.

“Iranska ponuda da dopusti brodovima koji plove kroz njezine vode, pristaju u iranske luke i prijavljuju sva odredišta tereta je zanimljiva. To ide protiv dugogodišnje prakse ‘gašenja signala’ pri ulasku u iranske vode i nosi dodatne sigurnosne rizike za plovila dok sukob traje”, rekla je Mills.

“I dalje nisam uvjerena da bi to omogućilo normalno poslovanje brodova zbog osiguranja, operativne sigurnosti i postojećih režima sankcija, ali kako se sukob nastavlja, to bi za neke kompanije i brodove moglo postati prihvatljiv rizik”, dodala je.

