Tehnološki sektor na udaru zbog Trumpovog poteza: Uvodi naknadu od 100.000 dolara godišnje

Kabinet američkog predsjednika Donalda Trumpa objavio je u petak da će od kompanija tražiti naknadu u iznosu od 100.000 dolara godišnje po privremenoj radnoj vizi H‑1B, što bi moglo zadati ozbiljan udarac tehnološkom sektoru koji se uvelike oslanja na stručnjake iz Indije i Kine.

Otkad se u siječnju vratio u Bijelu kuću, Trump se obrušio na imigraciju, a neki od njegovih poteza bili su usmjereni i na ograničavanje pojedinih oblika legalne imigracije u SAD. Najavljena reforma programa viza H-1B najistaknutiji je dosadašnji pokušaj Trumpove vlade da preinači sustav privremenih radnih viza.

"Ako ćete nekoga osposobljavati, to će biti ljudi koji su nedavno diplomirali s nekog od izvrsnih sveučilišta diljem naše zemlje. Osposobljavajte Amerikance. Prestanite dovoditi ljude koji nam oduzimaju radna mjesta", izjavio je ministar trgovine Howard Lutnick.

Neki poslodavci iskorištavali su program privremenih radnih viza za snižavanje plaća, čime su nanijeli štetu američkim radnicima, navodi se u izvršnoj odredbi koju je Trump potpisao u petak.

Broj stranih radnika u području znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM) u SAD‑u više je nego udvostručen u razdoblju od 2000. do 2019., na gotovo 2,5 milijuna, dok se ukupna zaposlenost u području STEM‑a u istom razdoblju povećala za tek 44,5 posto, stoji u dokumentu.

Tehnološki sektor na udaru

Cijena jedne vize, koja će vrijediti tri godine, iznosit će 100.000 dolara godišnje, izjavio je Lutnick, dodavši da vlada još uvijek "razmatra" konkretne pojedinosti o tome kako će se provoditi naplata.

Nove naknade mogle bi tako uvećati troškove kompanija za milijune dolara, što bi osobito teško pogodilo manje tehnološke tvrtke, napominje Reuters.

Neki analitičari predviđaju da bi uvođenje nameta moglo neke kompanije prisiliti da dio visokovrijednog poslovanja presele u inozemstvo, a posljedično i omesti SAD u utrci za čelno mjesto u sektoru umjetne inteligencije.

Najveći broj privremenih radnih viza, čak 71 posto, prošle je godine dodijeljen radnicima iz Indije, dok su se na drugom mjestu ljestvice našli kineski državljani, prema udjelu od 11,7 posto, pokazali su službeni američki podaci.

Prema broju odobrenih viza prednjače tehnološke kompanije. Tako je Amazonu u prvoj polovini 2025. odobreno 12 tisuća zahtjeva za privremene radne vize, dok su Microsoft i Meta dobili po pet tisuća takvih viza.

Lutnick je u petak rekao da se sve velike kompanije slažu s uvođenjem nove naknade.

Mnoge velike američke tehnološke, bankarske i savjetodavne kompanije odbile su komentirati situaciju ili nisu odmah odgovorile na Reutersov upit za komentarom, a odgovor nisu dali ni indijsko veleposlanstvo u Washingtonu ni kineski generalni konzulat u New Yorku.

Pitanje legalnosti

"Kongres je vladi odobrio samo uvođenje naknada za troškove donošenja odluke o zahtjevu (za vizu)", izjavio je na Blueskyju voditelj za politike Američkog vijeća za imigraciju Aaron Reichlin-Melnick, propitujući zakonitost nove naknade.

U okviru programa H-1B godišnje se poslodavcima nudi 65 tisuća viza za dovođenje privremenih stranih radnika u specijaliziranim područjima, te još 20 tisuća viza za visokoobrazovane radnike.

Prema trenutnom sustavu, za sudjelovanje u lutriji za dobivanje vize naplaćuje se mala naknada, a u slučaju odobravanja vize, naplaćuje se naknada od nekoliko tisuća dolara.

Gotovo sve naknade za vizu mora platiti poslodavac. Vize H-1B odobravaju se za razdoblje od tri do šest godina.

Trump je u petak potpisao i izvršnu uredbu prema kojoj će strani državljani moći platiti milijun dolara za "zlatnu kartu" koja će im omogućiti trajno prebivalište u SAD‑u.