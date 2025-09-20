SAD ukida status privremene zaštite za Sirijce

Sjedinjene Američke Države ukinut će privremenu zaštitu od deportacije za sirijske migrante, objavilo je ministarstvo domovinske sigurnosti u petak, nastavljajući tako oštru politiku predsjednika Donalda Trumpa prema migrantima.
Potezom će se ukinuti status privremene zaštite za više od šest tisuća Sirijaca kojima je od 2012. omogućen legalan boravak u SAD‑u, prema podacima Saveznog registra objavljenima u petak.
"Uvjeti u Siriji više ne predstavljaju prepreku za povratak njezinih državljana. Sirija je već gotovo dva desetljeća leglo terorizma i ekstremizma, stoga je protivno našim nacionalnim interesa dozvoliti Sirijcima da ostanu u našoj zemlji", navela je u izjavi glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin.
Sirijski državljani koji trenutno žive u SAD‑u imaju 60 dana za dobrovoljni odlazak iz zemlje i povratak kući, stoji u izjavi.
Svaki sirijski državljanin koji je u SAD primljen u okviru statusa privremene zaštite, a koji ostane na američkom teritoriju nakon tog roka, može biti uhićen i deportiran, navodi se u izjavi.
Predsjednik Trump nastoji ukinuti status privremene zaštite za stotine tisuća migranata u SAD‑u, uključujući one koji već desetljećima legalno žive i rade u toj zemlji.
Američka vlada navodi da su mehanizmi zaštite od deportacije u prošlosti prekomjerno upotrebljavani te da mnogi migranti više ne ispunjavaju uvjete za status zaštite. Članovi demokratske stranke i zagovornici prava migranata smatraju pak da bi osobe koje su dosad imale status privremene zaštite mogle biti prisiljene na povratak u opasne uvjete te da američki poslodavci ovise o njihovom radu, prenosi Reuters.
