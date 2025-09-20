SAD ukida status privremene zaštite za Sirijce

Američka vlada navodi da su mehanizmi zaštite od deportacije u prošlosti prekomjerno upotrebljavani te da mnogi migranti više ne ispunjavaju uvjete za status zaštite. Članovi demokratske stranke i zagovornici prava migranata smatraju pak da bi osobe koje su dosad imale status privremene zaštite mogle biti prisiljene na povratak u opasne uvjete te da američki poslodavci ovise o njihovom radu, prenosi Reuters.