SAD ukida status privremene zaštite za Sirijce

Hina
20. ruj. 2025. 07:40
Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sjedinjene Američke Države ukinut će privremenu zaštitu od deportacije za sirijske migrante, objavilo je ministarstvo domovinske sigurnosti u petak, nastavljajući tako oštru politiku predsjednika Donalda Trumpa prema migrantima.

Potezom će se ukinuti status privremene zaštite za više od šest tisuća Sirijaca kojima je od 2012. omogućen legalan boravak u SAD‑u, prema podacima Saveznog registra objavljenima u petak.

"Uvjeti u Siriji više ne predstavljaju prepreku za povratak njezinih državljana. Sirija je već gotovo dva desetljeća leglo terorizma i ekstremizma, stoga je protivno našim nacionalnim interesa dozvoliti Sirijcima da ostanu u našoj zemlji", navela je u izjavi glasnogovornica ministarstva domovinske sigurnosti Tricia McLaughlin.

Sirijski državljani koji trenutno žive u SAD‑u imaju 60 dana za dobrovoljni odlazak iz zemlje i povratak kući, stoji u izjavi.

Svaki sirijski državljanin koji je u SAD primljen u okviru statusa privremene zaštite, a koji ostane na američkom teritoriju nakon tog roka, može biti uhićen i deportiran, navodi se u izjavi.

Predsjednik Trump nastoji ukinuti status privremene zaštite za stotine tisuća migranata u SAD‑u, uključujući one koji već desetljećima legalno žive i rade u toj zemlji.

Američka vlada navodi da su mehanizmi zaštite od deportacije u prošlosti prekomjerno upotrebljavani te da mnogi migranti više ne ispunjavaju uvjete za status zaštite. Članovi demokratske stranke i zagovornici prava migranata smatraju pak da bi osobe koje su dosad imale status privremene zaštite mogle biti prisiljene na povratak u opasne uvjete te da američki poslodavci ovise o njihovom radu, prenosi Reuters.

SAD Sirijci deportacija migranti

