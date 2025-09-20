Sunčan vikend, a onda nagli obrat - očekuju nas bura i kiša

Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, u gorskim krajevima oko 7 a na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 °C. Temperatura mora je od 23 do 25, a ultravioletni indeks visok i vrlo visok.