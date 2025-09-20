Oglas

Sunčan vikend, a onda nagli obrat - očekuju nas bura i kiša

Bojan Lipovšćak
20. ruj. 2025.
Danas sunčano, vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će puhati slab do umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 °C.

Nalazimo se pod utjecajem polja visokog tlaka anticiklone koja se proteže od sjeverne obale Afrike do sjeverne Europe. Ciklonalni poremećaji nad Atlantikom sporo se premješta nad Europsko kopno i doći će nad naše krajeve tijekom utorka i srijede idući tjedan te uzrokovati promjenu vremena.

Prvi tjedan kalendarske jeseni koja nastupa ekvinocijem – ravnodnevnicom, u ponedjeljak 22. rujna u 20:19 bit će obilježen jesenskim vremenom. Hladni prodor koji očekujemo u noći od utorka na srijedu i u srijedu donijet će osjetno zahlađenje, mjestimice obilne pljuskove kiše praćene grmljavinom i jako Jugo na Jadranu.

Povećane naoblake uz lokalne nestabilnosti nastavit će se do kraja tjedna s tim a će oko četvrtka na Jadranu zapuhati jaka mjestimice i olujna bura. Oblačno kišovito i prohladno bit će do kraja sljedećeg tjedna uz postupnu stabilizaciju i jutarnje magle u unutrašnjosti.

Danas sunčano, vrlo toplo i vruće. Na Jadranu će puhati slab do umjeren

maestral. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 °C.

Sutra u nedjelju sunčano, samo na na sjevernom Jadranu bit će djelomice oblačno i to uglavnom visoka cirusna naoblaka koja će nagovijestiti dolazak fronte koju očekujemo u noći od utorka na srijedu.

Na Jadranu će zapuhati umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, u gorskim krajevima oko 7 a na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 °C. Temperatura mora je od 23 do 25, a ultravioletni indeks visok i vrlo visok.

vremenska prognoza vrijeme

