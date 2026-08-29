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ikona country glazbe

Tennessee želi imenovati zračnu luku po Dolly Parton

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Hina
|
29. kol. 2026. 09:51
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FILE - Dolly Parton performs at Glastonbury music festival, June 29, 2014. (Photo by Jonathan Short/Invision/AP, File)
AP Photo/Jonathan Short

Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po ikoni country glazbe Dolly Parton, prema prijedlogu koji su u petak, nakon njezine smrti, objavili guverner Tennesseeja Bill Lee i uprava zračne luke.

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Preimenovanjem Međunarodne zračne luke Nashville (BNA) ostao bi „trajni spomen na njezinu neizbrisivu ostavštinu”, navodi se u priopćenju guvernerova ureda i zračne luke. Dolly Parton nadahnula je generacije ljudi u Tennesseeju i diljem svijeta, dodaje se.

„Na mjestu na kojem Tennessee dočekuje svijet, primjereno je da BNA nosi ime Dolly Parton”, rekao je Bill Lee u objavi na društvenoj mreži X.

Dolly Parton rođena je u Tennesseeju 1946. godine, a 1964. preselila se u Nashville, gdje je počela karijeru kao tekstopisac i glazbenica. Postala je jedna od najpoznatijih osoba u country glazbi. 

Mirno je preminula u Nashvilleu u dobi od 80 godina, priopćila je njezina agencija.

Teme
country glazba dolly parton ostavština preimenovanje zračna luka nashville

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