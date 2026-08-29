ikona country glazbe
Tennessee želi imenovati zračnu luku po Dolly Parton
Međunarodna zračna luka u Nashvilleu mogla bi dobiti ime po ikoni country glazbe Dolly Parton, prema prijedlogu koji su u petak, nakon njezine smrti, objavili guverner Tennesseeja Bill Lee i uprava zračne luke.
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Preimenovanjem Međunarodne zračne luke Nashville (BNA) ostao bi „trajni spomen na njezinu neizbrisivu ostavštinu”, navodi se u priopćenju guvernerova ureda i zračne luke. Dolly Parton nadahnula je generacije ljudi u Tennesseeju i diljem svijeta, dodaje se.
„Na mjestu na kojem Tennessee dočekuje svijet, primjereno je da BNA nosi ime Dolly Parton”, rekao je Bill Lee u objavi na društvenoj mreži X.
Dolly Parton rođena je u Tennesseeju 1946. godine, a 1964. preselila se u Nashville, gdje je počela karijeru kao tekstopisac i glazbenica. Postala je jedna od najpoznatijih osoba u country glazbi.
Mirno je preminula u Nashvilleu u dobi od 80 godina, priopćila je njezina agencija.
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