Teška prometna nesreća na zapadu Afganistana: Poginulo preko 70 ljudi

Više od 70 ljudi poginulo je u utorak u prometnoj nesreći u provinciji Herat na zapadu Afganistana, objavila je policija.
Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio deportirane migrante u Kabul zapalio nakon sudara s kamionom i motociklom, rekao je glasnogovornik provincijske vlade Ahmadulah Mutaki.
Poginula je 71 osoba od kojih 17 djece, prenosi Reuters.
"Zbog prevelike brzine i nepažnje, (autobus) je skrenuo s glavne ceste i snažno se sudario s kamionom u pokrajini Herat", priopćila je policija.
