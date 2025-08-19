Oglas

Teška prometna nesreća na zapadu Afganistana: Poginulo preko 70 ljudi

Hina
19. kol. 2025. 22:14
Afganistan nesreća -afp
Više od 70 ljudi poginulo je u utorak u prometnoj nesreći u provinciji Herat na zapadu Afganistana, objavila je policija.

Do nesreće je došlo kada se autobus koji je prevozio deportirane migrante u Kabul zapalio nakon sudara s kamionom i motociklom, rekao je glasnogovornik provincijske vlade Ahmadulah Mutaki.

Poginula je 71 osoba od kojih 17 djece, prenosi Reuters.

"Zbog prevelike brzine i nepažnje, (autobus) je skrenuo s glavne ceste i snažno se sudario s kamionom u pokrajini Herat", priopćila je policija.

Afganistan prometna nesreća

