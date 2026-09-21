NA BEČKOM KOLODVORU
Tinejdžer planirao teroristički napad: Pušten je, nadzire ga 20 policajaca
Šesnaestogodišnji simpatizer Islamske države, koji je već dvaput osuđivan zbog planiranja terorističkih napada, ponovno je pušten na slobodu, nakon čega ga svakodnevno nadzire čak 20 policajaca.
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Mladić je prvi put dospio u javnost u veljači 2025., kada je kao 14-godišnjak planirao napad na bečki željeznički kolodvor Westbahnhof, piše Krone Zeitung.
Radikalizirao se putem TikToka, a policija je tijekom istrage pronašla skice koje pokazuju što je planirao. Na njima je bila prikazana zgrada kolodvora, kao i osobe s mačetama i strojnicama koje ubijaju prolaznike i policajce. Jedna od skica sadržavala je i upute za izradu bombe.
Materijal potreban za njezinu izradu, uključujući aluminijske cijevi, noge od stola i ljepljivu traku, pronađen je u podrumu zgrade u kojoj je živio. Policija je ondje pronašla i zastavu s islamskim vjerskim natpisom.
U porukama koje je razmjenjivao s drugim radikalom tinejdžer je napisao: "Napravit ću krvoproliće i izbosti svakoga tko mi se nađe na putu."
"Želim umrijeti kao mučenik na Božjem putu"
Nakon što je osuđen zbog sumnje na terorizam, prošle jeseni pušten je na uvjetnu slobodu. No, na slobodi je bio tek četiri tjedna.
Ponovno je uhićen nakon što je u trgovini vojnom opremom pokušao kupiti borbeni nož s oštricom dugom 12 centimetara. Nož mu je na kraju kupio rođak koji ga je čekao ispred trgovine.
U ožujku ove godine, kada je imao 15 godina, ponovno je izveden pred istog suca. Pretragom mobitela koji mu je policija zaplijenila pronađeni su upiti o noževima, čavlastim i cijevnim bombama, kao i pretrage "kupiti mačetu" i "kupiti sjekiru".
Tijekom suđenja izjavio je: "Želim umrijeti kao mučenik na Božjem putu. Tko to ne želi?"
"Pravosuđe je ovdje dvaput postupilo neodgovorno, a ceh sada plaćaju policajci"
Nakon druge presude tinejdžer je završio u zatvoru u Klagenfurtu, gdje je veličao napadača iz Villacha. Iako je zatvorska psihologinja još 2025. upozorila da je riječ o iznimno opasnom mladiću, krajem kolovoza ponovno je prijevremeno pušten na slobodu.
Njegovo puštanje potom je aktiviralo Upravu za zaštitu ustavnog poretka i borbu protiv terorizma (DSN). Dok službeni izvori navode da su poduzete odgovarajuće mjere, stranka FPÖ objavila je da je tinejdžer praktički neprestano pod policijskim nadzorom.
Za njegov svakodnevni nadzor potrebno je 20 policajaca, dok je elitna jedinica Cobra cijelo vrijeme u pripravnosti. Takav angažman predstavlja veliko opterećenje za policiju.
Reinhold Maier, zastupnik FPÖ-a i policijski sindikalist, kritizirao je odluku o njegovu puštanju.
"Pravosuđe je ovdje dvaput postupilo neodgovorno, a ceh sada plaćaju policajci", rekao je Maier i dodao da slučaj, prema njegovu mišljenju, pokazuje potpunu nesposobnost vlade da zajamči sigurnost Austrijanaca.
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