Turnow/Preilack
Više puta pucano na njemačku trafostanicu: Službe pronašle i rakete
Prema informacijama lista „Märkische Allgemeine Zeitung“, važna energetska infrastruktura u blizini termoelektrane na ugljen više je puta bila pogođena. Interventne službe navodno su na mjestu događaja pronašle i deaktivirale dodatne rakete. Operator elektroenergetske mreže govori o „kratkotrajnom prekidu na vodovima“ i poziva građane na oprez.
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U transformatorskoj stanici Turnow/Preilack, u blizini termoelektrane Jänschwalde na jugu Brandenburga, u utorak je navodno došlo do incidenta. To su za Märkische Allgemeine Zeitung (MAZ) potvrdili izvori iz sigurnosnih i poslovnih krugova.
Prema njihovim informacijama, interventne službe na mjestu događaja pronašle su nekoliko naprava namijenjenih za rakete punjene eksplozivom te ih deaktivirale.
MAZ posjeduje fotografiju na kojoj bi se trebala vidjeti jedna takva naprava nejasnog, navodno ručno izrađenog tipa. Transformatorska stanica navodno je pogođena više puta. Čini se da je cilj napada bio izazvati opsežan nestanak struje u obližnjoj termoelektrani na ugljen. Prema prvim informacijama, do toga ipak nije došlo.
Operator mreže 50Hertz poziva građane na oprez
Operator elektroenergetske mreže 50Hertz na upit je priopćio:
„Za sada nepoznati počinitelji jutros su, kako se pretpostavlja, prouzročili materijalnu štetu na više vodova u prijenosnoj mreži 50Hertza.“
Došlo je do „kratkotrajnog prekida na vodovima“. Svi su vodovi u međuvremenu ponovno u funkciji, a opća opskrba električnom energijom trenutačno nije ugrožena.
„50Hertz usko surađuje s nadležnim sigurnosnim tijelima kako bi se razjasnile okolnosti“, rekla je glasnogovornica kompanije.
Građanima je uputila apel:
„Molimo stanovništvo na cijelom području naše mreže da bude posebno oprezno. Sumnjive osobe i događaje prijavite policiji.“
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