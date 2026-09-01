MAZ posjeduje fotografiju na kojoj bi se trebala vidjeti jedna takva naprava nejasnog, navodno ručno izrađenog tipa. Transformatorska stanica navodno je pogođena više puta. Čini se da je cilj napada bio izazvati opsežan nestanak struje u obližnjoj termoelektrani na ugljen. Prema prvim informacijama, do toga ipak nije došlo.