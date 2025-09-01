Pucnjava na zagrebačkom školskom igralištu?

Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti.
Više pucnjeva iz vatrenog oružja začuli su u nedjelju navečer stanovnici zagrebačkog kvarta Ravnice. Kako navode, do pucnjave je došlo na školskom igralištu.
"Prolazio sam kraj školskog s psom oko 20.30 sati i djeca su trčala. Mislio sam da su petarde", stoji u komentaru ispod objave u jednoj kvartovskoj grupi na društvenoj mreži.
