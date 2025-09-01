Oglas

na Ravnicama

Pucnjava na zagrebačkom školskom igralištu?

author
N1 Info
|
01. ruj. 2025. 14:46
11.05.2023., Novaki Petrovinski - Oko 1:45 ujutro u Novakima Petrovinskim kod Jastrebarskog dogodila se prometna nesreca u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo te je vozac smrtno stradao. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Slaven Branislav Babic/PIXSELL/Ilustracija

Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti.

Oglas

Više pucnjeva iz vatrenog oružja začuli su u nedjelju navečer stanovnici zagrebačkog kvarta Ravnice. Kako navode, do pucnjave je došlo na školskom igralištu.

Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti.

"Prolazio sam kraj školskog s psom oko 20.30 sati i djeca su trčala. Mislio sam da su petarde", stoji u komentaru ispod objave u jednoj kvartovskoj grupi na društvenoj mreži.

Teme
Ravnice Zagreb policija pucnjava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ