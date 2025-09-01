Oglas

Izazovi su poznati

Daniel Markić za N1 o događajima u Srbiji: Kad se igrate vatrom, možete izgubiti kontrolu

author
N1 Hrvatska
|
01. ruj. 2025. 14:12
>
14:12

Naš reporter Hrvoje Krešić prati 20. Strateški forum na Bledu. S Krešićem je na Bledu razgovarao i bivši šef SOA-e i aktualni ravnatelj Obavještajno analitičkoga centra EU-a Daniel Markić.

Oglas

Daniel Markić komentirao je što donosi Strateški forum na Bledu iz sigurnosne perspektive: "Izazovi su svi poznati, procjene oko ruske agresije i namjere, potreban je razgovor između aktera kako bi se usuglasili oko odgovora tim prijetnjama. Ministri vanjskih poslova i ministri obrana sastali su se oko novih mjera kako bi zaustavili Rusiju. Rusija se neće zaustaviti vojnim djelovanjem, europski građani se neće fizički boriti u Ukrajini, to uopće nije pitanje. Postoje alati koje zemlje članice mogu koristiti kako bi utjecale na taj sukob."

Osvrnuo se na situaciju u Srbiji i BiH: "Ništa novo na istoku, to je kriza koja traje 35 godina. Hrvatska ne mora strahovati, ali je bitno da Hrvatska i druge zemlje u susjedstvu koriste svoj pozitivan utjecaj kako bi se situacija riješila. Kada se igrate vatrom, možete izgubiti kontrolu. Nadamo se da će vlada u Srbiji i predsjednik naći demokratski način da to riješi.

Teme
20. Strateški forum na Bledu BiH Daniel Markić Rat u Ukrajini Srbija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ