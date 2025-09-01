Daniel Markić za N1 o događajima u Srbiji: Kad se igrate vatrom, možete izgubiti kontrolu

Daniel Markić komentirao je što donosi Strateški forum na Bledu iz sigurnosne perspektive: "Izazovi su svi poznati, procjene oko ruske agresije i namjere, potreban je razgovor između aktera kako bi se usuglasili oko odgovora tim prijetnjama. Ministri vanjskih poslova i ministri obrana sastali su se oko novih mjera kako bi zaustavili Rusiju. Rusija se neće zaustaviti vojnim djelovanjem, europski građani se neće fizički boriti u Ukrajini, to uopće nije pitanje. Postoje alati koje zemlje članice mogu koristiti kako bi utjecale na taj sukob."