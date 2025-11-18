Tko će voditi najmoćniju europsku instituciju? Dvije zemlje ozbiljno se pripremaju za osvajanje te pozicije

Ta bi osoba mogla biti Isabel Schnabel, trenutačna šefica tržišnih operacija ESB-a, koja navodno cilja na tu poziciju. No pravilo glasi: nitko ne može odraditi više od jednog mandata u Izvršnom odboru, pa bi trebalo pronaći pravnu rupu da ju se zadrži. Budući da postoje alternativni kandidati, a neke države smatraju Schnabel previše “jastrebom”, bivši član odbora rekao je da ne vidi razlog da Njemačka riskira s njezinom kandidaturom.