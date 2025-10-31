Centristička stranka D66 osvojila izbore u Nizozemskoj, Wilders poražen

Nizozemska centristička stranka D66 osvojila je najviše glasova na općim izborima održanima u srijedu, izvijestila je u petak novinska agencija ANP, čime je njezin 38-godišnji čelnik Rob Jetten na putu da postane najmlađi premijer u povijesti Nizozemske.
Krajnje desna stranka Geerta Wildersa poražena
Prema gotovo svim prebrojenim glasovima, krajnje desna Slobodarska stranka (PVV) koju vodi Geert Wilders, više ne može preteći D66, navodi agencija ANP, koja prikuplja rezultate iz svih nizozemskih općina.
Očekuje se da će D66 sada preuzeti vodstvo u prvom krugu pregovora o formiranju koalicijske vlade, procesu koji u Nizozemskoj obično traje mjesecima.
S oko 18 posto glasova, stranka će trebati najmanje tri koalicijska partnera kako bi osigurala jednostavnu većinu u donjem domu parlamenta, koji ima 150 zastupničkih mjesta.
Utrostručila broj mandata
Proeuropska liberalna stranka D66 utrostručila je broj svojih mandata zahvaljujući optimističnoj kampanji i povećanom ulaganju u oglašavanje, dok je Wilders izgubio velik dio podrške koja ga je 2023. dovela do iznenađujuće izborne pobjede.
Unatoč tome, izbori su do samog kraja bili neizvjesni, jer su preliminarni rezultati ukazivali na tijesnu pobjedu D66, dok je PVV nakratko preuzeo vodstvo pri završetku prebrojavanja.
Premda su sve glavne stranke već ranije odbile mogućnost suradnje s njim, Wilders je izjavio da će zahtijevati priliku da prvi pokuša formirati koaliciju ako njegova stranka bude imala najviše glasova.
Potvrda konačnih rezultata očekuje se u ponedjeljak, kada će se prebrojati i glasovi koje su poštom poslali nizozemski državljani koji žive u inozemstvu.
Čelnici stranaka o sljedećim će koracima razgovarati u utorak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
