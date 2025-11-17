Njemačka ukida djelomični embargo na izvoz oružja Izraelu

Njemačka vlada ukinula je djelomični embargo izvoza oružja u Izrael, priopćio je glasnogovornik njemačke vlade u ponedjeljak.
Oglas
„Njemačka vlada se vraća principu provjere svake dozvole za izvoz oružja i reagirat će shodno razvoju događaja“, rekao je glasnogovornik njemačke vlade Stefan Kornelius.
Njemački kancelar Friedrich Merz je u kolovozu djelomično blokirao izvoz oružja koje je moglo biti upotrijebljeno prilikom aktivnosti izraelske vojske u Pojasu Gaze. Nadalje je priopćeno kako njemačka vlada „u potpunosti podržava“ primirje između sukobljenih strana u Pojasu Gaze koje je stupilo 10. listopada na snagu.
Njemački kancelar Friedrich Merz je odluku o obustavi izvoza oružja Izraelu obrazložio humanitarnom situacijom u Pojasu Gaze. Merz je prije toga u više navrata rekao kako "ne shvaća" koji je cilj Izraelske vojske (IDF) u Gazi.
Ta odluka je naišla na kritike Kršćansko-socijalne unije (CSU) manjeg partnera unutar demokršćanske Unije CDU/CSU, a i izraelska vlada je reagirala s nerazumijevanjem.
Njemačka zbog povijene odgovornosti gaji posebne odnose prema Izraelu, a sigurnost ove zemlje je, prema izjavama nekoliko njemačkih kancelara, državni interes Njemačke.
Od početka rata u Pojasu Gaze u Njemačkoj su održani brojni prosvjedi na kojima se tražilo da Njemačka obustavi podršku Izraelu i vladi Benjamina Netanyahua.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas