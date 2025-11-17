Njemačka ukida djelomični embargo na izvoz oružja Izraelu

Njemački kancelar Friedrich Merz je u kolovozu djelomično blokirao izvoz oružja koje je moglo biti upotrijebljeno prilikom aktivnosti izraelske vojske u Pojasu Gaze. Nadalje je priopćeno kako njemačka vlada „u potpunosti podržava“ primirje između sukobljenih strana u Pojasu Gaze koje je stupilo 10. listopada na snagu.