Tko je novi američki potpredsjednik? Trumpa je nazivao idiotom i “američkim Hitlerom”

Podijeli :

REUTERS/Carlos Barria

Glasnogovornik potlačene Amerike koji je postao gorljivi zagovornik trumpizma J.D. Vance postat će američki potpredsjednik nakon izborne pobjede Donalda Trumpa, što će biti vrhunac njegove atipične životne priče i munjevita političkog uspona, piše France Presse.

“Mislim da svjedočimo najvećem političkom povratku u povijesti SAD-a”, rekao je u srijedu taj bivši vojnik i uspješni pisac nakon što je Trump osvojio drugi predsjednički mandat.

S 40 godina, dakle 38 manje od Trumpa, senator iz Ohija dospio je na “jedan otkucaj srca” do predsjedništva.

Trumpov pobjednički govor: “Ovo će biti zlatno doba Amerike”

Prihvativši potpredsjedničku nominaciju Republikanske stranke u srpnju, pozvao je Amerikance da s Trumpom „izaberu novi put”.

Na republikanskoj konvenciji, koju je opisao kao „proslavu onoga što je Amerika bila i onoga što će, Božjom milošću, uskoro ponovno biti”, J.D. Vance obećao je da će štititi narod i boriti se za „američke građane, njihova radna mjesta i plaće”.

“Dobro pamćenje”

Prije nego se pridružio Trumpovoj kampanji, taj eklektični konzervativac branio je u Kongresu pitanja do kojih je bilo stalo njegovu nalogodavcu, kao što su borba protiv imigracije i protekcionizam.

„Imam dobro pamćenje. Ako se politički borite protiv Trumpa i kandidata koje on danas podržava, nemojte me za godinu dana dolaziti tražiti pomoć za usvajanje vašeg zakona ili projekata do kojih vam je stalo”, upozorio je početkom godine taj senator okrugla lica, besprijekorne frizure i njegovane brade.

Na to su tada reagirali njegovi protivnici, ne propustivši naglasiti ironiju situacije: prije nego je počeo grčevito braniti Donalda Trumpa, J.D. Vance nije ga štedio kritika.

Izjavivši jednom da je „tip koji nikada neće biti za Trumpa”, magnata je opisao i kao „idiota” te čak izrazio zabrinutost da bi mogao biti „američki Hitler”.

“Gorštačka elegija”

Prije nego se počeo baviti politikom, J.D. Vance je u najmanju ruku imao atipičan životni put.

Odrastao je u siromaštvu u tzv. „pojasu hrđe”, sjeveroistočnoj američkoj regiji jako pogođenoj deindustrijalizacijom, a zatim se pridružio vojsci. Roditelji su mu se razveli dok je bio malen, a odgojili su ga najvećim dijelom djed i baka po majčinoj strani. Studirao je pravo na Yaleu, jednom od najprestižnijih sveučilišta u zemlji, a potom je izgradio karijeru u Silicijskoj dolini.

Poznat je postao zahvaljujući “Gorštačkoj elegiji”, knjizi objavljenoj 2016. U toj autobiografiji, koja je postala bestseller i po kojoj je snimljen film, J.D. Vance je prikazao svoje kaotično djetinjstvo u bjelačkoj Americi opterećenoj siromaštvom i ovisnostima i dao glas razočaranoj, potlačenoj i gnjevnoj radničkoj klasi.

Tek se kasnije priključio trumpistima. Njegova knjiga privukla je pozornost starijeg sina bivšeg predsjednika, Donalda Trumpa mlađeg, čiji je postao dobar prijatelj.

Kopirao je Trumpov borbeni stil i dobio njegovu potporu za svoju kampanju za Senat 2022.

Politico objavio što Trumpov kandidat za potpredsjednika misli o europskim zemljama

Kao čovjek koji je svoju kršćansku vjeru isticao kao privatni i politički kompas, prometnuo se u gorljivog branitelja republikanskog magnata suočenog s kaznenim i građanskim postupcima.

„Bidenova administracija želi da Trump umre u zatvoru i želi uništiti njegovu obitelj. To je najveći napad na demokraciju ikad viđen”, rekao je u ožujku.

Nova desnica

Sa suprugom Ushom, odvjetnicom indijskog podrijetla, J.D. Vance ima troje djece.

Posve se slaže sa svojim šefom kad su u pitanju migracije i ekonomija, a u drugim pitanjima je više desno orijentiran, kao što je pobačaj.

J.D. Vance je čak postao predvodnik pokreta „Nove desnice”, mladih konzervativaca koji nastoje radikalizirati Trumpov izolacionistički i protuimigracijski pokret, istaknuo je u ožujku Politico.

Taj pokret „smatra da je Trump tek prva faza veće populističko-nacionalističke revolucije koja već mijenja američku desnicu”, po Politicu.

„A ako ostvare svoje ciljeve, uskoro će preobraziti cijelu Ameriku.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ove tri stvari nasljeđujemo isključivo od majke: Očevi geni ne igraju nikakvu ulogu Stiže li zima i prije kalendarskog početka?