Habijan za N1: Ljudi koji rade u EPPO-u su isti oni koji su radili u USKOK-u, nisu to stranci

"Ako gledamo generalnu percepciju, uvijek slušamo o tome da su postupci dugotrajni, ja se mogu složiti. Stvar je u tome da su visokoprofilirani slučajevi pod lupom javnosti, a ti postupci znaju trajati predugo. Sporost u donošenju odluka nije pravda za društvo, a ni za tu osobu. Zajedno sa svojim timom i stručnim ljudima u Ministarstvu gledali smo koje su to točke koje dovode do odugovlačenja postupka. Bio sam odvjetnik i, kada sam sudjelovao u postupcima kao branitelj, znao sam da ću, ako imam procesnu mogućnost u zakonu, koristiti je i odugovlačiti postupak."