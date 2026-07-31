FOTO / Drama na Dalj planini: Vatrogasci potrošili 25 tisuća litara vode u borbi s požarom, gasili vatru četiri sata

“Moram izraziti zahvalnost policajcu koji je vozio ususret nama nakon što smo krenuli. Vidjevši nas da idemo na intervenciju pod rotacijom, okrenuo svoj motor i čistio nam put do požarišta. Zatvorio je kružni tok kod Aljmaša, a potom nas je i obišao“, ispričao je Nemet za SiB.hr.