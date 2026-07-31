OPOŽARENO 15 HEKTARA
FOTO / Drama na Dalj planini: Vatrogasci potrošili 25 tisuća litara vode u borbi s požarom, gasili vatru četiri sata
Vatrogasci iz nekoliko osječko-baranjskih dobrovoljnih vatrogasnih društava četiri su sata gasili požar koji je zahvatio oko 15 hektara otvorenog prostora na Dalj planini.
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Vatrogasci Dalja, Aljmaša, Erduta i Bijelog Brda jučer su se borili s velikim požarom na otvorenom prostoru u Dalj planini. Intervencija je trajala četiri sata, a opožareno je oko 15 hektara površine.
Kako je za SiB.hr rekao zapovjednik DVD-a Dalj Mijo Nemet, u gašenju je sudjelovalo 19 vatrogasaca sa sedam vatrogasnih vozila. Tijekom intervencije potrošeno je oko 25 tisuća litara vode, a vatrogasci su upotrijebili i dva aparata za početno gašenje požara S6.
“Moram izraziti zahvalnost policajcu koji je vozio ususret nama nakon što smo krenuli. Vidjevši nas da idemo na intervenciju pod rotacijom, okrenuo svoj motor i čistio nam put do požarišta. Zatvorio je kružni tok kod Aljmaša, a potom nas je i obišao“, ispričao je Nemet za SiB.hr.
Požarište je obišao i županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec, koji je vatrogascima pružio podršku tijekom intervencije.
Dojava o požaru zaprimljena je u 11.05 sati, a vatrogasci su intervenciju završili u 15.15 sati.
Prema neslužbenim informacijama SiB.hr-a, u požaru je jedna osoba zadobila opekline te je prevezena u Klinički bolnički centar Osijek.
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