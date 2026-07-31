"spremni smo djelovati"
FOTO, VIDEO / Sve teža situacija kod Ceute: Tisuće ljudi pristižu, Meloni traži suspenziju Španjolske iz Schengena
Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je novinska agencija EFE.
Maroko je posljednjih sati pojačao kontrole na cestama, kolodvorima i u pograničnom području kako bi smanjio priljev ljudi prema sjeveru zemlje, no tisuće osoba, uglavnom mladih, i dalje se okupljaju u okolici grada Fnideqa i pokušavaju prijeći granicu.
Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
Na moru marokanske pomoćne snage nisu uspjele zaustaviti kontinuirani priljev ljudi koji plivajući obilaze obalu prema graničnom lukobranu u Ceuti.
INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1— Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026
Kriza se proširila i na drugu španjolsku enklavu u sjevernoj Africi, Melillu, gdje je zatvoren granični prijelaz Beni Enzar zbog pokušaja ilegalnih ulazaka.
Pokušaji prelaska zabilježeni su i na drugim dijelovima granice.
Meloni i Tajani za suspenziju
Talijanska premijerka Giorgia Meloni u četvrtak je pozvala na suspenziju Španjolske iz schengenskog prostora nakon što je posljednjih dana velik broj migranata iz Maroka ušao u španjolsku enklavu Ceutu u sjevernoj Africi, izvijestio je AFP.
"Trenutačno traju koordinacije nadležnih tijela. Kada ti sastanci završe, bit ćemo spremni poduzeti mjere, uključujući i izvanredne, poput suspenzije schengenskog sporazuma sa Španjolskom", napisala je Meloni na društvenoj mreži X.
Snimke iz Ceute, u koju je posljednjih dana stigao velik broj migranata, Meloni je opisala kao šokantne.
🇪🇸 The invasion of Ceuta shows no signs of slowing down— Visegrád 24 (@visegrad24) July 31, 2026
Day and night, North African migrants keep coming because Sánchez has opened the borders for them and will soon provide them with legalization documents, allowing them to occupy Spanish homes. pic.twitter.com/AMniYPMTHy
I talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani zauzeo se za "zatvaranje schengenskog prostora prema Španjolskoj".
"Nekontrolirano useljavanje predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Snimke iz Ceute pokazuju koliko je pogrešna odluka madridske vlade da dodijeli španjolsko, a time i europsko državljanstvo za više od 500.000 nezakonitih migranata. Takva odluka potiče krijumčarenje ljudi", rekao je Tajani.
Španjolska odgovorila Italiji
Španjolski ministar vanjskih poslova José Luis Albares brzo je odgovorio na Tajanijeve izjave optuživši ga da migracije koristi u političke svrhe.
Kako je rekao, takve su izjave neprimjerene za "partnersku i prijateljsku državu od koje očekujemo europsku solidarnost, a ne stranačku demagogiju."
Ceuta traži izvanredno stanje
Spor između Italije i Španjolske uslijedio je nakon višednevnog pojačanog priljeva migranata u Ceutu, zbog čega je predsjednik tamošnjih vlasti Juan Jesús Vivas pozvao vladu u Madridu da proglasi izvanredno stanje i pošalje vojsku.
Prema njegovim riječima, u enklavu je posljednjih dana stiglo između 1.500 i 2.000 migranata.
Španjolski mediji procjenjuju da je samo u četvrtak u Ceutu ušlo između 2.000 i 3.000 ljudi, prenosi BBC.
Kako bi stigli do Ceute, migranti moraju s marokanske obale preplivati opasne morske struje Gibraltarskog tjesnaca. Grad je od marokanskog teritorija odvojen graničnim ogradama koje se protežu i u more.
Ceuta is paying the price for the Spanish Government’s massive regularisation, the failure to enforce EU return rules and its repeated delays in implementing the Migration Pact.— Dolors Montserrat (@DolorsMM) July 30, 2026
Sánchez has lost control of Spain’s external border and his failure is now a European problem.… pic.twitter.com/BSQOPjhos7
Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova u četvrtak je najavilo da će vlada poslati vojsku u Ceutu.
Marokanske vlasti istodobno su pojačale policijske snage te upotrijebile vodene topove kako bi rastjerale okupljene u blizini granice s Ceutom, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE.
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