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"spremni smo djelovati"

FOTO, VIDEO / Sve teža situacija kod Ceute: Tisuće ljudi pristižu, Meloni traži suspenziju Španjolske iz Schengena

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N1 Slovenija , Hina
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31. srp. 2026. 09:15
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REUTERS

Najmanje 18 ljudi poginulo je u migrantskoj krizi na granici Maroka i španjolske enklave Ceute, gdje tisuće migranata i dalje pokušavaju morskim putem ući na španjolski teritorij unatoč pojačanom nadzoru marokanskih sigurnosnih snaga, izvijestila je novinska agencija EFE.

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Maroko je posljednjih sati pojačao kontrole na cestama, kolodvorima i u pograničnom području kako bi smanjio priljev ljudi prema sjeveru zemlje, no tisuće osoba, uglavnom mladih, i dalje se okupljaju u okolici grada Fnideqa i pokušavaju prijeći granicu.

reuters
via REUTERS

Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.

Na moru marokanske pomoćne snage nisu uspjele zaustaviti kontinuirani priljev ljudi koji plivajući obilaze obalu prema graničnom lukobranu u Ceuti.

Kriza se proširila i na drugu španjolsku enklavu u sjevernoj Africi, Melillu, gdje je zatvoren granični prijelaz Beni Enzar zbog pokušaja ilegalnih ulazaka.

Pokušaji prelaska zabilježeni su i na drugim dijelovima granice.

reuters
ATLAS via REUTERS

Meloni i Tajani za suspenziju

Spanish Soldiers patrol at the Spanish-Moroccan border in Ceuta, Spain, as migrants try to cross the border by the sea, July 31, 2026. REUTERS/Fabian Bimmer
Fabian Bimmer / Reuters

Talijanska premijerka Giorgia Meloni u četvrtak je pozvala na suspenziju Španjolske iz schengenskog prostora nakon što je posljednjih dana velik broj migranata iz Maroka ušao u španjolsku enklavu Ceutu u sjevernoj Africi, izvijestio je AFP.

"Trenutačno traju koordinacije nadležnih tijela. Kada ti sastanci završe, bit ćemo spremni poduzeti mjere, uključujući i izvanredne, poput suspenzije schengenskog sporazuma sa Španjolskom", napisala je Meloni na društvenoj mreži X.

Snimke iz Ceute, u koju je posljednjih dana stigao velik broj migranata, Meloni je opisala kao šokantne.

I talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani zauzeo se za "zatvaranje schengenskog prostora prema Španjolskoj".

"Nekontrolirano useljavanje predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Snimke iz Ceute pokazuju koliko je pogrešna odluka madridske vlade da dodijeli španjolsko, a time i europsko državljanstvo za više od 500.000 nezakonitih migranata. Takva odluka potiče krijumčarenje ljudi", rekao je Tajani.

Španjolska odgovorila Italiji

Španjolski ministar vanjskih poslova José Luis Albares brzo je odgovorio na Tajanijeve izjave optuživši ga da migracije koristi u političke svrhe.

Kako je rekao, takve su izjave neprimjerene za "partnersku i prijateljsku državu od koje očekujemo europsku solidarnost, a ne stranačku demagogiju."

Ceuta traži izvanredno stanje

Spor između Italije i Španjolske uslijedio je nakon višednevnog pojačanog priljeva migranata u Ceutu, zbog čega je predsjednik tamošnjih vlasti Juan Jesús Vivas pozvao vladu u Madridu da proglasi izvanredno stanje i pošalje vojsku.

Prema njegovim riječima, u enklavu je posljednjih dana stiglo između 1.500 i 2.000 migranata.

google Maps
Google Maps

Španjolski mediji procjenjuju da je samo u četvrtak u Ceutu ušlo između 2.000 i 3.000 ljudi, prenosi BBC.

Kako bi stigli do Ceute, migranti moraju s marokanske obale preplivati opasne morske struje Gibraltarskog tjesnaca. Grad je od marokanskog teritorija odvojen graničnim ogradama koje se protežu i u more.

Španjolsko ministarstvo unutarnjih poslova u četvrtak je najavilo da će vlada poslati vojsku u Ceutu.

Marokanske vlasti istodobno su pojačale policijske snage te upotrijebile vodene topove kako bi rastjerale okupljene u blizini granice s Ceutom, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE.

Teme
ceuta granična kontrola ilegalne migracije italija-španjolska schengenski sporazum

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