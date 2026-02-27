82-godišnji Nijemac koji se nalazio u automobilu na otpadu u Münchenu smrtno je stradao nakon što ga je zgnječila dizalica.
Oglas
U priopćenju je policija navela da je automobil bio predviđen za otpis te da je muškarac morao ući u njega, a da to nitko nije primijetio.
Incident se dogodio u krugu tvrtke u münchenskoj četvrti Obersendling u srijedu poslijepodne, a vijest o tome tek je sada objavljena, javlja BBC.
Policija je priopćila da se to dogodilo kada je 60-godišnji zaposlenik tvrtke upravljao teškom radnom mehanizacijom koja se koristi za zbrinjavanje starih automobila.
Zaposlenik je dizalicom zgnječio krov automobila, a zatim je vozilo okrenuo na krov.
Policija je navela da je tek u tom trenutku svjedok primijetio da se u automobilu nalazi osoba.
Automobil nije pripadao muškarcu
Osamdesetdvogodišnjak je zadobio smrtonosne ozljede kada je krov automobila zgnječen.
Obaviještene su hitne službe te su na mjesto događaja izašli vatrogasci, djelatnici hitne pomoći i policijski službenici.
Vatrogasci su morali upotrijebiti posebnu opremu kako bi izvukli tijelo muškarca iz automobila.
Prema riječima glasnogovornika policije, automobil nije pripadao muškarcu koji je preminuo.
Vjeruje se da je žrtva, koja je živjela u Münchenu, možda bila na lokaciji kako bi prikupila otpadni metal.
Münchenska prometna policija pokrenula je istragu o nesreći.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas