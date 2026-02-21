Oglas

očevid u tijeku

Prometna nesreća na A2: Auto završio na krovu, dvoje ljudi u bolnici

N1 Info
21. velj. 2026. 19:13
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje, a iz PU krapinsko-zagorske javili su kako su vozač i putnica prevezeni u bolnicu.

Na ulazu na autocestu A2 jedan je automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje.

Informaciju su za 24sata potvrdili i iz PU krapinsko-zagorske. Vozač i putnica iz osobnog automobila prevezeni u Opću bolnicu Zabok, a očevid je u tijeku.

a2 prometna nesreća

