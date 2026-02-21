Prometna nesreća na A2: Auto završio na krovu, dvoje ljudi u bolnici

Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje, a iz PU krapinsko-zagorske javili su kako su vozač i putnica prevezeni u bolnicu.
Oglas
Na ulazu na autocestu A2 jedan je automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje.
Informaciju su za 24sata potvrdili i iz PU krapinsko-zagorske. Vozač i putnica iz osobnog automobila prevezeni u Opću bolnicu Zabok, a očevid je u tijeku.
PROČITAJTE JOŠ
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 25 min.
Najnovije
Oglas
Oglas