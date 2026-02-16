Oglas

Objavila policija

Nesreća u Švicarskoj: Iskočio vlak iz tračnica, ima ozlijeđenih

author
Hina
|
16. velj. 2026. 10:43
A Swiss Federal Railways (SBB / CFF / FFS) train runs on the tracks in Geneva on October 6, 2023. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)
Fabrice COFFRINI / AFP/Ilustracija

Vlak kod Goppensteina u južnim Alpama u Švicarskoj iskočio je iz tračnica u ponedjeljak rano ujutro, pri čemu "vjerojatno" ima ozlijeđenih, priopćila je lokalna policija.

Oglas

"Goppenstein, 7 ujutro, iskakanje vlaka iz tračnica, vjerojatno ima ozlijeđenih, u tijeku je hitna intervencija, više informacija uskoro“, objavila je policija kantona Valais na društvenim mrežama.

Na upit AFP-a policija je izjavila da u ovom trenutku nema daljnjih informacija o okolnostima nesreće ili broju ozlijeđenih.

Na svojoj web stranici, Švicarske savezne željeznice (SBB) navele su samo da je željeznički promet „prekinut između Goppensteina i Briga“ zbog lavine.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Policija Vlada Švicarska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ