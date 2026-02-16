Vlak kod Goppensteina u južnim Alpama u Švicarskoj iskočio je iz tračnica u ponedjeljak rano ujutro, pri čemu "vjerojatno" ima ozlijeđenih, priopćila je lokalna policija.
Oglas
"Goppenstein, 7 ujutro, iskakanje vlaka iz tračnica, vjerojatno ima ozlijeđenih, u tijeku je hitna intervencija, više informacija uskoro“, objavila je policija kantona Valais na društvenim mrežama.
Na upit AFP-a policija je izjavila da u ovom trenutku nema daljnjih informacija o okolnostima nesreće ili broju ozlijeđenih.
Na svojoj web stranici, Švicarske savezne željeznice (SBB) navele su samo da je željeznički promet „prekinut između Goppensteina i Briga“ zbog lavine.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas