Tragedija u Peruu: Najmanje jedna mrtva i 47 ozlijeđenih osoba na nogometnom stadionu

Najmanje jedna osoba je poginula, a 47 ih je ozlijeđeno iz još uvijek nepoznatih razloga na stadionu u Limi tijekom okupljanja navijača uoči nogometnog derbija, rekao je peruanski ministar zdravstva u subotu.
Oglas
"Došlo je do žalosnog incidenta na stadionu u sklopu kojeg je ozlijeđeno 47 ljudi, a nažalost, zabilježen je i jedan smrtni slučaj", kazao je ministar Juan Carlos Velasco novinarima, a da pritom nije pojasnio što se točno zbilo.
Među ozlijeđenima je troje maloljetnika, a 39 osoba je premješteno u bolnicu. Troje je u kritičnom stanju, dodao je ministar.
Prvotno se spominjala mogućnost urušavanja tribine na stadionu Alejandro Villanueva, no nogometni klub Alianza Lima i vatrogasci su to opovrgnuli.
Klub je izrazio žaljenje zbog smrti navijača, ali je na društvenoj platformi X istaknuo da do nje nije došlo zbog "urušavanja zidova ili strukturalnih manjkavosti stadiona".
Dužnosnik vatrogasne postaje je također novinarima kazao da se "čini da je struktura južne tribine u dobrom stanju" te da nije bilo "urušavanja zidova ili krhotina" na terenu.
Derbi između Alianza Lime i nogometnog kluba Universitario će se svejedno održati na drugom stadionu u Limi u subotu u 20 sati po lokalnom vremenu, prema peruanskoj nogometnoj ligi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas