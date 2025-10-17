Oglas

nova vlast

FOTO / Peru u plamenu: Najmanje jedna osoba poginula, na snazi izvanredno stanje

author
Hina
|
17. lis. 2025. 08:21
Demonstrators stand around a tyre on fire during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet
REUTERS/Angela Ponce

Najmanje jedna osoba je poginula, a deseci policajaca ozlijeđeni su u raširenim prosvjedima tijekom noći u Peruu protiv predsjednika Josea Jerija, koji je preuzeo vlast prije samo nekoliko dana, priopćio je u petak ured pučkog pravobranitelja.

Oglas

Vlada će proglasiti izvanredno stanje u glavnom gradu Limi u roku od nekoliko sati i priprema paket mjera za rješavanje rastuće nesigurnosti, rekao je premijer Ernesto Alvarez kasno u četvrtak na konferenciji za novinare.

Prosvjed na koji su pozvali mladi prosvjednici generacije Z, prometni radnici i udruge građana, bio je posljednji u nizu demonstracija protiv korupcije i rastućeg kriminala u zemlji, koji su doveli do dramatičnog svrgavanja bivše predsjednice Dine Boluarte prošlog tjedna.

Tisuće prosvjednika okupile su se diljem zemlje, a stotine su se sukobile s policijom ispred Kongresa u Limi. Policija je ispalila suzavac dok su neki prosvjednici bacali vatromet, kamenje i zapaljene predmete.

"Svi moraju otići!", vikali su prosvjednici kada su stigli do Kongresa i pokušali srušiti metalne barijere koje su štitile zgradu, što je dovelo do sukoba.

Demonstrators clash with riot police officers during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet,
Demonstrators stand around a tyre on fire during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet
A demonstrator waves a Peruvian flag during a protest against rising crime, economic insecurity, and corruption, a day after President Jose Jeri presented his cabinet, in Lima, Peru, October 15, 2025. REUTERS/Sebastian Castaneda
+ 3
Pogledajte Galeriju

32-godišnji Eduardo Mauricio Ruiz ubijen je tijekom prosvjeda i njegova će se smrt istražiti, rekao je Fernando Losada, predstavnik ureda pučkog pravobranitelja. Peruansko tužiteljstvo priopćilo je da je Ruiz umro nakon što je ustrijeljen iz vatrenog oružja.

Jeri je izrazio žaljenje zbog Ruizove smrti u objavi na X-u, rekavši da će se smrt "objektivno" istražiti. Za nasilje je okrivio "delinkvente koji su se infiltrirali u mirne demonstracije kako bi posijali kaos". "Na njih će se primjenjivati ​​puna sila zakona", napisao je.

Teme
Ernesto Alvarez Izvanredno stanje Jose Jeri Lima Peru Prosvjedi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ