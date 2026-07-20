Tragična noć nakon finala SP-a: Neredi, napadi i dvije smrti diljem Španjolske

U Ciudad Rodrigu, gradiću u pokrajini Salamanca, udaljenom 320 kilometara od Madrida, poginuo je dječak u dobi od 13 godina, a drugi je u teškom stanju sa slomljenom nogom, nakon urušavanja fontane po kojoj su se penjali navijači. U nesreći je ozlijeđen i treći maloljetnik, koji je u međuvremenu otpušten iz bolnice.