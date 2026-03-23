EU poziva Mađarsku da razjasni “zabrinjavajuće” navode o curenju informacija prema Rusiji

Europska komisija pozvala je Budimpeštu da razjasni izvješća prema kojima je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó redovito izvještavao svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova o zatvorenim sastancima Vijeća EU-a, što je izazvalo negodovanje.
Europska komisija zatražila je od Mađarske pojašnjenje “zabrinjavajućih” navoda da je Szijjártó redovito dijelio osjetljive informacije s europskih sastanaka sa svojim ruskim kolegom, piše Euronews.
Washington Post je tijekom vikenda izvijestio da je Szijjártó bio u rutinskom kontaktu s Lavrovom tijekom sastanaka EU-a u Bruxellesu, komunicirajući s njim tijekom pauza. Ove su optužbe eksplozivne jer su države članice EU-a obvezane načelom lojalne suradnje, a sadržaj sastanaka smatra se povjerljivim.
Mađarska vlada je negirala optužbe, nazvavši ih lažnim vijestima.
“Izvješća prema kojima je mađarski ministar vanjskih poslova navodno otkrivao svom ruskom kolegi sadržaj zatvorenih ministarskih rasprava u Vijeću izrazito su zabrinjavajuća”, izjavio je glasnogovornik Europske komisije novinarima u ponedjeljak.
“Odnosi povjerenja između država članica i između njih i institucija temeljni su za funkcioniranje EU-a. Očekujemo da mađarska vlada pruži pojašnjenja.”
Ova izvješća dolaze u trenutku rasta političkih napetosti uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj. Stranka Fidesz premijera Viktora Orbána suočava se s ozbiljnim izazovom oporbenog čelnika Pétera Magyara i njegove stranke Tisza, koja vodi u anketama.
Orbánova vlada jedna je od rijetkih u Europi koja održava redovite veze s Kremljom. Mađarska također nastavlja uvoziti velike količine fosilnih goriva iz Rusije, unatoč pozivima EU-a na smanjenje energetske ovisnosti o Moskvi.
Szijjártó je posjetio Moskvu 16 puta otkako je Rusija pokrenula svoju sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu 2022. godine. Posljednji posjet bio je 4. ožujka, kada se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju.
Poljski premijer Donald Tusk bio je među prvima koji su osudili ove navode.
“Vijest da Orbánovi ljudi detaljno informiraju Moskvu o sastancima Vijeća EU-a ne bi trebala nikoga iznenaditi”, napisao je na društvenim mrežama u nedjelju. “Takve smo sumnje imali već dugo.”
Komisija nije željela reći je li Mađarska isključena iz distribucije osjetljivih dokumenata. Vijeće EU-a, koje organizira ministarske sastanke, priopćilo je da procjenjuje je li Szijjártó prekršio neka pravila.
Izvor iz Vijeća rekao je za Euronews da dijeli zabrinutost Komisije zbog navodnog curenja informacija.
Izvori iz Vijeća i Komisije rekli su za Euronews da ovaj slučaj odražava širi pad povjerenja i potrebu za lojalnom suradnjom s Budimpeštom.
Ova otkrića dolaze nekoliko dana nakon što je Orbán u četvrtak zadržao veto na paket zajma EU-a za Ukrajinu vrijedan 90 milijardi eura — odluku koju je osudila većina država članica, s obzirom na to da je financijski paket već bio odobren na summitu EU-a u prosincu.
Mađarski oporbeni čelnik Péter Magyar izjavio je da će, ako njegova stranka Tisza dođe na vlast, istražiti ovaj slučaj.
“Na temelju trenutačnih informacija, čini se da Péter Szijjártó surađuje s Rusijom, čime izdaje mađarske i europske interese”, rekao je Magyar.
“Ako se to potvrdi, radilo bi se o izdaji, za koju je predviđena doživotna kazna zatvora.”
