Szijjarto priznao da je zvao Lavrova tijekom ključnih europskih sastanaka

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó potvrdio je da redovito kontaktira ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova tijekom privatnih sastanaka EU-a, nakon izvješća prema kojima je uobičajeno komunicirao s njim za vrijeme pauza na sastancima u Bruxellesu. Szijjártó je poručio da je razgovor s drugim partnerima sama srž diplomacije.

Ranije je mađarska vlada te navode odbacivala kao lažne vijesti.

Washington Post je tijekom vikenda izvijestio da je Szijjártó bio u redovitom kontaktu s Lavrovom tijekom sastanaka u Bruxellesu, komunicirajući s njim za vrijeme pauza.

Te su tvrdnje posebno osjetljive jer su države članice EU-a obvezane načelom lojalne suradnje, a sadržaj takvih sastanaka smatra se povjerljivim, piše Euronews.

Europska komisija u ponedjeljak je pozvala Mađarsku da razjasni situaciju, ocijenivši izvješća „zabrinjavajućima“.

Szijjártó je, govoreći u ponedjeljak navečer na predizbornom skupu u Keszthelyju, potvrdio kontakte, istaknuvši da odluke EU-a o energetici, automobilskoj industriji i sigurnosti izravno utječu na odnose Mađarske s partnerima izvan Unije.

„Da, o tim pitanjima treba razgovarati s našim partnerima izvan Europske unije. Ne razgovaram samo s ruskim ministrom vanjskih poslova, već i s američkim, turskim, izraelskim, srpskim i drugima prije i nakon sastanaka Vijeća EU-a“, rekao je Szijjártó.

„Možda će zvučati grubo, ali diplomacija znači razgovarati s čelnicima drugih država“, dodao je.

Ove informacije dolaze u trenutku rasta političkih napetosti uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj. Stranka Fidesz premijera Viktora Orbána suočava se s ozbiljnim izazovom oporbenog čelnika Pétera Magyara i njegove stranke Tisza, koja trenutačno vodi u anketama.

Orbánova vlada jedna je od rijetkih u Europi koja održava redovite veze s Kremljom. Mađarska također nastavlja uvoziti velike količine fosilnih goriva iz Rusije, unatoč pritiscima EU-a da smanji energetsku ovisnost o Moskvi.

Szijjártó je od početka ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Moskvu posjetio 16 puta. Njegov posljednji posjet bio je 4. ožujka, kada se u Kremlju sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.